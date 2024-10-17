"Были попытки" - Минцифры о создании казахстанской соцсети

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев прокомментировал создание казахстанской соцсети, передает BaigeNews.kz.

Он отметил, что это дорогостоящий процесс. Для создания подобного необходима конкурентоспособность.

"В мире около 200 стран, а социальные сети можно пересчитать по пальцам. Нет такого, что каждая страна бьется за создание своей сети. На поддержание технологии требуются колоссальные ресурсы, чтобы развить конкурентоспособность, чтобы она была технологически и информационно безопасной. Кто будет пользоваться платформой, если протокол безопасности не стабилен? Это очень дорогостоящее удовольствие - создание своей социальной сети. В стране был ряд попыток по разработке приложений, но они не увенчались успехом", - сказал министр в кулуарах мажилиса.