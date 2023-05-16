Был ряд нарушений — глава Минэкологии об иске к оператору Кашагана

Фото: пресс-службы North Caspian Operating

Министр экологии и природных ресурсов Казахстана Зульфия Сулейменова прокомментировала иск министерства к консорциуму по разработке месторождения Кашаган North Caspian Operating Company (NCOC), передаёт BaigeNews.kz.

Ранее стало известно, что по результатам проверки было выявлено сверхнормативное размещение серы.

"В прошлом году была комплексная плановая проверка, и входе неё было выявлено сверх нормативное размещение серы. Соответственно, там был ещё ряд нарушений. Мы составили соответствующий факт. Предприятие не согласилось и посчитало, что они правы, с чем не согласились мы. Предприятие решило обжаловать это в суде, мы не находимся в арбитражном суде, мы находимся в местном суде, в рамках законодательства. Подобные судебные разбирательства часто в практике, когда крупные предприятие у которых мы находим нарушения, пытаются обжаловать решение в суде", — сообщила министр в кулуарах заседания правительства.

Зульфия Сулейменова подчеркнула позицию министерства в этом вопросе.

"Мы считаем, что NCOC не имела право размещать сверх нормы объём серы, они должны были предпринять меры в этой ситуации, поскольку сера имеет негативное воздействие на окружающую среду и на здоровье", — пояснила глава Минэкологии.

Министр сообщила, что сейчас предприятие обжалует акт проверки.

"Сказать пока, когда (суд- прим.автора) завершится, достаточно сложно", — сказала Зульфия Сулейменова.

Министр также сообщила, что сейчас ведомство проводит проверку НПЗ.

"По НПЗ мы не успели закончить первую проверку, как у них вторая аварийная ситуация произошла".