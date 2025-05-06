В Талдыкоргане продолжаются судебные слушания по делу о гибели 16-летнего Шерзата Полата. Подсудимый Дархан Аскентай в ходе заседания заявил, что отказывается от прежних показаний, поскольку дал их под давлением после задержания, передаёт BaigeNews.kz.

Подсудимый также отметил, что не согласен с предъявленным обвинением.

"Я был задержан самым первым. Я был очень напуган, подумал, что кто-то из парней был застрелен. Я находился в шоковом состоянии", — пояснил он в ответ на вопрос адвоката, почему ранее не упоминал, что получил удар кастетом от Шерзата.

По словам Аскентая, Каржаубай — отец Шерзата — не предлагал ему деньги за то, что подсудимый получил удар кастетом от его сына, и между ними не было разговоров о материальном ущербе. После этого Дархан Аскентай и его друг дважды видели, как Каржаубай хватался за нож.

"Он материл меня и угрожал. Кричал: "Что ты хочешь сделать мне, позвав своего друга сюда?", — рассказал подсудимый.

В этот момент, по его словам, Шерзат пытался успокоить отца. Тут в разговор вмешался друг Аскентая — Нурбол. Он задал Каржаубаю вопрос о причине агрессии, напомнив, что деньги за пиво были уплачены.

"Я сказал ему, что дело не в деньгах, а в том, что его сын меня ударил. Я хотел показать чек об оплате с телефона, но Каржаубай вырвал его у меня из рук и унёс в магазин. Я зашёл за ним, и он мне его вернул", — добавил подсудимый.

Затем, по его словам, он вышел на улицу и увидел, как подъехали другие машины. Возле места, где ранее его ударил Шерзат, стояли сам Шерзат и Нурканат. Подошли и друзья Шерзата.

"Мы просто общались между собой, с парнями, которые подъехали. В этот момент вышел Каржаубай с ножом. Затем я увидел как Шерзат ударил одного из парней — началась "война", — заявил он.

Далее, по словам Аскентая, он услышал крик: "Стойте! Буду стрелять!" — и выстрел. Он видел, как упал Нурканат, и просил Нурбола прекратить драку. Сам же также получил удары. Вскоре, как утверждает Аскентай, Нурбол сказал ему сесть в чёрный Мерседес, и они уехали.

Слушания по делу продолжаются. Суд допросил уже нескольких свидетелей, в том числе сотрудников полиции, и продолжает изучать обстоятельства трагедии.