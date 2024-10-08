Буйного пассажира автобуса арестовали на 10 суток в Караганде

В суде по административным правонарушениям Караганды рассмотрели дело по факту мелкого хулиганства в общественном транспорте, передаёт BaigeNews.kz.

Установлено, что 1 октября около 13:00 гражданин Н., находясь в маршрутном автобусе №45, вёл себя агрессивно, на повышенных тонах выражался нецензурными словами в адрес пассажиров, тем самым проявил неуважение к окружающим, нарушая общественный порядок и спокойствие граждан.

Мужчина вину признал, в содеянном раскаялся.

"Учитывая личность виновного, отрицательно характеризующегося (ранее неоднократно привлекался к административной ответственности), совершение умышленного административного правонарушения, судом наложено взыскание в виде административного ареста сроком на 10 суток", - сообщили в суде.

Постановление в законную силу пока не вступило.