Бутылки, пакеты, стекло: мусором завален горячий источник в Актау

Неподобающее отношение к горячему источнику в Актау разозлило местных жителей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.



В эти выходные волонтёры общественного фонда "Мы – люди, мы – вместе" провели субботник на территории горячего источника.

По словам организатора Имангазы Досмухамбетова, перед волонтёрами предстала нелицеприятная картина – вся степь у источника завалена пластиковыми бутылками, пакетами, пивными банками, очень много стекла. За несколько часов добровольцам, а их было человек 50, удалось собрать 150 мешков мусора. При этом мусора осталось ещё много. Поэтому планируется провести ещё ряд субботников.



В социальных сетях местные жители отмечают, что более 10 лет назад на территории горячего источника сдавали в аренду юрты и комнаты, место облагораживали. Сюда не стыдно было пригласить гостей города, туристов. Сейчас же место больше напоминает свалку. Люди сравнивают отдыхающих со свиньями. Некоторые пользователи советуют чиновникам взять эту территорию под контроль и сделать въезд платным.