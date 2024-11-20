  • 20 Ноября, 03:33
  • BAIGENEWS

Бутики сгорели на рынке Алматы

Сегодня, 02:22
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 02:22
Сегодня, 02:22
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Фото: МЧС РК

В Жетысуском районе Алматы на рынке сгорели четыре двухярусных пластиковых бутика, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Оперативно прибыв к месту вызова, спасатели одновременно подали пять стволов на тушение. Установив автоцистерны на ближайшие пожарные гидранты организовали бесперебойную подачу воды. Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев пожар ликвидирован за 34 минуты с момента вызова на площади 150 квадратных метров. 

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. 

Видео: МЧС РК

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