Бутики сгорели на рынке Алматы
Сегодня, 02:22
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Сегодня, 02:22Сегодня, 02:22
118Фото: МЧС РК
В Жетысуском районе Алматы на рынке сгорели четыре двухярусных пластиковых бутика, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Оперативно прибыв к месту вызова, спасатели одновременно подали пять стволов на тушение. Установив автоцистерны на ближайшие пожарные гидранты организовали бесперебойную подачу воды. Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев пожар ликвидирован за 34 минуты с момента вызова на площади 150 квадратных метров.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Видео: МЧС РК
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