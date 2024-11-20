Бутики сгорели на рынке Алматы

В Жетысуском районе Алматы на рынке сгорели четыре двухярусных пластиковых бутика, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Оперативно прибыв к месту вызова, спасатели одновременно подали пять стволов на тушение. Установив автоцистерны на ближайшие пожарные гидранты организовали бесперебойную подачу воды. Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев пожар ликвидирован за 34 минуты с момента вызова на площади 150 квадратных метров.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.