Бутафорская полицейская машина разъезжала по Алматы

Фото: polisia.kz

Машину Hyundai с визуальной атрибутикой МВД РК выявил экипаж специализированного батальона местной полицейской службы в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Разбирательство установило, что "постаралась" администрация одной из кинокартин, по сценарию которой предусмотрен эпизод с патрульной полицией. Она решила создать точную копию служебного автомобиля, не задумавшись о том, что эти действия противоречат закону и влекут за собой ответственность", - сказал первый замначальника департамента полиции Алматы Нурлан Алмасбеков.

Авто водворили на штрафстоянку.

"К "авторам" бутафории приняты меры в соответствии с законодательством", – резюмировал полицеский.

В ДП предупредили о недопустимости аналогичных фактов, пообещав, что каждому такому эпизоду будет дана принципиальная правовая оценка.