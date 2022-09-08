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polisia.kz Сегодня, 16:26
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Фото: polisia.kz

Бутафорская полицейская машина разъезжала по Алматы

Машину Hyundai с визуальной атрибутикой МВД РК выявил экипаж специализированного батальона местной полицейской службы в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz

"Разбирательство установило, что "постаралась" администрация одной из кинокартин, по сценарию которой предусмотрен эпизод с патрульной полицией. Она решила создать точную копию служебного автомобиля, не задумавшись о том, что эти действия противоречат закону и влекут за собой ответственность", - сказал первый замначальника департамента полиции Алматы Нурлан Алмасбеков.

Авто водворили на штрафстоянку.

"К "авторам" бутафории приняты меры в соответствии с законодательством", – резюмировал полицеский.

В ДП предупредили о недопустимости аналогичных фактов, пообещав, что каждому такому эпизоду будет дана принципиальная правовая оценка. 

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#полиция #Алматы
Сегодня, 16:26
203
Журналист

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