Бурый медведь насмерть задрал отца и сына в дачном доме

Министерство лесного хозяйства Приморского края России сообщило, что в минувшие выходные в Пожарском районе Приморского края, неподалеку от Лучегорска, медведь ворвался в дачный дом и напал на 2 взрослых мужчин, передаёт BaigeNews.kz.

"Трагедии избежать не удалось: отец и сын погибли. Предположительно, это был крупный взрослый бурый медведь. В связи с произошедшим выдано разрешение на отстрел, специалисты охотназдзора принимают меры по выслеживанию агрессивного хищника", - говорится в сообщении министерства.

Также стало известно, что за день до произошедшего медведь задрал и съел собаку неподалеку, о чем никто своевременно не сообщил.