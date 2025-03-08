Искусственный интеллект незаметно проникает в нашу повседневную жизнь. Его уже активно внедряют в разных отраслях: экономике, медицине, образовании, промышленности, обороне страны. О готовности использовать компьютерный разум заявили на самом высоком уровне. В Казахстане даже приступили к разработке специального обучающего курса и образовательных программ для чиновников. ИИ хотят привлечь для составления вопросов на ЕНТ, и это еще не предел.

По прогнозам экспертов, со временем искусственный интеллект может превзойти способности человека и заменить его в той или иной деятельности. Обеспокоенность по этому поводу высказали на этой неделе в парламенте.

Есть ли реальная опасность потерять работу из-за развития AI в Казахстане и возможна ли в стране новая технологическая революция разбиралась корреспондент BaigeNews.kz

Искусственный интеллект активно используют в самых разных сферах. Например, в медицине, образовании, медиа, маркетинге и продажах. С помощью технологий прогнозируют спрос, запускают таргетированную рекламу, а через чат-боты с покупателями общаются роботы-консультанты, рассказывает руководитель направления R'n'D в TSARKA Group Игорь Сенюшин. В финансовой сфере искусственный разум может анализировать риски и автоматически верифицировать клиентов. В бизнесе же, благодаря искусственному разуму, уже автоматизированы многие рутинные задачи. В аналитике данных он помогает находить скрытые закономерности. Говоря о перспективах, эксперт отмечает, что его будут активнее применять в госуправлении, здравоохранении и сельском хозяйстве.

По словам Сенюшина, цифровой ум может оставить без работы представителей некоторых специальностей, но, вместе с тем, есть вероятность, что он поспособствует появлению новых профессий.

"Искусственный интеллект, действительно, заполнит часть рабочих мест, особенно связанных с рутинными задачами, считает эксперт. Однако, как и в прошлые технологические революции, это создаст новые профессии. Например, с появлением интернета никто не мог предсказать, что появятся специалисты по таргетированной рекламе или агентства, зарабатывающие на создании контента для соцсетей. Аналогично, сейчас появляются новые роли, связанные с ИИ: специалисты по промт-инжинирингу, операторы ИИ-моделей, инженеры по этике ИИ и другие", - уверен Игорь Сенюшин.

Эксперт перечислил сферы, которые подвергаются наибольшему риску автоматизации. Речь, в первую очередь, об аналитике, где автоматизированный анализ больших данных ускоряет процессы и снижает потребность в традиционных специалистах. В этом списке также бухгалтеры, операторы колл-центров, чей функционал уже успешно отрабатывают чат-боты. В зоне риска переводчики текстов, так как машинный перевод становится точнее. Но устные переводчики остаются востребованными, подчеркивает Игорь Сенюшин.

ИИ уже может генерировать новости, особенно на основе статистики и отчётов, поэтому какие-то функции в работе журналистов также может взять на себя искусственный интеллект. Тем не менее, многие из этих профессий просто трансформируются, но не исчезнут.

"Маркетологи больше не тратят недели на разработку рекламных кампаний – ИИ сам генерирует сценарии роликов и пишет тексты. Журналисты используют его для быстрого анализа новостей и подготовки материалов, а аналитики – для обработки огромных массивов данных, находя в них закономерности быстрее, чем человек. В науке кардинально ускоряет исследования – помогает моделировать новые лекарства, анализировать генетические данные, проводить сложные вычисления, которые раньше занимали годы", - говорит эксперт.

К слову, технологии внедрят и в работу госаппарата. По мнению эксперта, это значительно повысит эффективность коммуникации между ними.

"Он поможет структурировать совещания, автоматически фиксировать задачи, подсказывать, если не были определены четкие планы дальнейших действий, а также выявлять спорные моменты, требующие дополнительного обсуждения. Кроме того, ИИ сможет оперативно предоставлять базовую экспертизу, что позволит принимать решения без необходимости откладывать совещания для уточнения деталей", - считает представитель компании TSARKA Group.

Говоря о регулировании применения ИИ в образовании и госорганах, эксперт считает, что нужно разработать нормативы по его этичному использованию.

К слову, в мажилисе готовят законопроект, который направлен на регулирование общего развития искусственного разума. Документ на этой недели обсудили на заседании рабочей группы. У парламентариев возникло немало вопросов. В первую очередь, их интересовало, как будут защищать персональные данные казахстанцев. Озадачились депутаты и возможными рисками, которые кроются в развитии технологий ИИ.

Между тем, искусственный разум может быть полезен и самим парламентариям. Он способен не только ускорить работу над законопроектами, но и анализировать их влияние на жизнь граждан, говорит Игорь Сенюшин. Кроме того, просчитывать потенциальные риски и предлагать наиболее оптимальные решения. Это не только сократит время разработки нормативных актов, но и повысит их качество.

По мнению эксперта, основные проблемы развития ИИ связаны с отсутствием собственных вычислительных мощностей для создания и обучения языковых моделей.

"Без этих ключевых ресурсов страна остается скорее пользователем готовых решений, чем их разработчиком. Кроме того, пока не хватает масштабных внедрений и экспериментов с применением ИИ в разных сферах. Например, если ИИ уже начал использоваться в образовании, стоит идти дальше — попробовать сделать его персонализированным, адаптируя учебные программы под каждого ученика. Аналогичные пилотные проекты можно запускать в медицине, госуправлении, сельском хозяйстве, чтобы на практике оценить, как ИИ может повысить эффективность этих отраслей", - отмечает Игорь Сенюшин.

Он подчёркивает, что развитие искусственного разума требует не только финансовой поддержки, но и стратегического подхода. Казахстан может использовать как пример кейс, внедрённый в Объединённых Арабских Эмиратах, где всех граждан учат работать с технологиями и применять их в повседневной жизни. К тому же, в стране уже есть квалифицированные специалисты, необходимые обучающие программы и исследовательские центры. Но для эффективного внедрения цифрового разума в работу казахстанского госаппарата, нужна большая база информации, на основе которой можно строить модели. Например, использование нейросети в системе предупреждения опасности в МЧС.

"В данном случае речь скорее идет не о классическом искусственном интеллекте, а о машинном обучении – когда алгоритмы анализируют данные, поступающие, например, с геодатчиков, и выявляют признаки сейсмической активности или других критических изменений. Если задействовать полноценный ИИ, возможны частые ложные срабатывания. Однако, если систему будет контролировать квалифицированный оператор, способный анализировать и фильтровать эти сигналы, ИИ действительно сможет стать полезным инструментом, помогая оперативно выявлять потенциальные угрозы и реагировать на них", - рассказывает эксперт.

По его мнению, гонки за лидерство в использовании ИИ не будет, странам важнее разрабатывать и продвигать собственные продукты. Игорь Сенюшин приводит в пример Китай и США, экономические лидеры на арене цифровых решений конкурируют не за сам факт применения искусственного разума, а за качество своих языковых моделей и технологий.

По его мнению, внедрение ИИ в разных странах будет скорее зависеть от темпов экономического роста: чем активнее развивается бизнес и индустрия, тем быстрее компании начнут применять технологии в своих процессах. Бизнес стремится использовать искусственный интеллект, чтобы оставаться конкурентоспособным и выходить на новый уровень эффективности.

Депутат мажилиса Екатерина Смышляева напоминает, что ИИ- не локальная технология. Цифровой ум входит в повседневную жизнь людей во всём мире. Он помогает людям, избавляя от рутинной работы. Но эффект от ИИ казахстанцы смогут получить только в случае готовности к переобучению и трансформации, уверена руководитель рабочей группы и одна из инициаторов разработки законопроекта "Об искусственном интеллекте".

Ряд профессий на современном рынке труда выйдут из конкурентной гонки и им на смену придут новые, созданные ИИ. Возможно, сокращение рабочих мест составит от 7-10%, прогнозирует представитель парламентского корпуса, в некоторых отраслях возможно, наоборот увеличение. Но новые профессии потребуют совершенно других компетенций и навыков, не скрывает она.

"Согласно международным исследованиям Всемирного Экономического Форума, до 2030 года больше половины работников нам нужно будет переобучить в отраслях, где будет происходить эта трансформация. Нужно, чтобы перенастроилась система образования, причем, начиная с детских садов. Нужна система обучения в течение всей жизни, потому что людям необходимо будет проходить переподготовку, от них будут требоваться иные компетенции, потому что рутину заменит искусственный интеллект. Нужно, чтобы перестроился работодатель. Если он сегодня прорабатывает внедрение ИИ, то, значит, он должен думать над переобучением работников уже сегодня. А не тогда, когда ему будет экономически невыгодно это делать. У правозащитных организаций, безусловно, будет много работы. Важно не допустить нарушения прав человека в части права на труд", - отмечает депутат.

Между тем, её коллеги не скрывают опасений: развитие ИИ не может не повлиять на структуру рынка труда. Депутат Елнур Бейсенбаев ссылается на данные того же Всемирного Экономического Форума, утверждающего, что искусственный разум заменит миллионы рабочих мест в мире. На отечественном трудовом рынке ситуация может усугубиться с учётом уже существующей безработицы, отметил он в своём выступлении на обсуждении законопроекта в палате.

"В Казахстане вопрос безработицы занижен, все понимаем, что реальная цифра по безработице в стране составляет 12-13%, это порядка миллиона человек. А если сейчас ИИ заменит некоторые отрасли, то данная ситуация может усугубиться, и это в законопроекте надо рассмотреть. Мы знаем пример, в той же Японии выдача банковских карточек до сих пор делается традиционным методом, то есть, держатся люди, которые выпускают эти карточки. Для Японии несложно перевести это на ИИ, чтобы как у нас, в течении пары минут получить карточку. Но они понимают, что замена этих людей, открытие для них новых рабочих мест - очень сложно", - считает мажилисмен.

Тем не менее, в стране уже заработала национальная платформа ИИ. Её разработчик – АО "Национальные информационные технологии". Сейчас платформа на стадии опытной эксплуатации. В министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности рассказали, все госслужащие пройдут специальные обучающие курсы, чтобы работать с цифровым разумом.

"Что представляет из себя платформа? Это веб-сайт, где пользователь может создавать своих ассистентов, загружать свои данные. Более того, ассистентов можно использовать как микросервис в своих приложениях. Около 2 тысяч человек проходит обучение для работы с национальной платформой. Агентство по делам госслужбы ввело курсы по ИИ у себя, где обучают госслужащих. МЦРИАП сейчас разрабатывается курс по основам ИИ. Проект почти готов, планируется запустить в апреле. Мы совместно с госорганами проводим анализ отраслей, типовых функций, сформирован перечень ИИ-агентов, которые будут помогать в работе госорганов. К примеру, в министерстве науки и высшего образования хотят использовать ИИ для составления вопросов ЕНТ. Свои кейсы есть в МЧС и МСХ. Наше ведомство координирует, дает доступ к национальной платформе ИИ, обучает. Но каждое министерство для себя само разрабатывает ИИ –решения своих проблем", - поделился заместитель председателя Комитета ИИ и развития инноваций МЦРИАП Казахстана Алибек Сайланбаев.

Казахстанцы уже используют ИИ в своей работе, отмечает наш собеседник. ChatGPT и другие языковые модели помогают в написании писем. Ещё один пример использования ИИ- программирование. Нейросеть позволяет писать программы за считанные часы, раньше на это уходило несколько дней. В последнее время развивается генеративный ИИ, им активно пользуются создатели контента: видеомейкеры, мобилографы, операторы фильмов. Прочно вошёл ИИ в банковскую и финансовую сферу. К примеру, кредитный скоринг. Много компании строят модели, в том числе математические, основанные на машинном обучении. Они оценивают платежеспособность клиентов. В налоговом администрировании ИИ помогает заполнять формы, работая как ассистент, проводит анализ таблиц с большим количеством цифровых данных.

"Внедряется ИИ и в работу госслужащих. Он помогает писать письма, заполнять шаблоны, может сформировать ответ на вопрос и госслужащему остаётся только проверить текст на корректность. Но, конечно, нужно думать о кибербезопасности, пользоваться только открытыми данными, не загружать информацию для служебного пользования", - отмечает Алибек Сайланбаев.

В то же время, он уверен: заменить какие- то профессии ИИ не сможет.

"Он улучшит человека, его КПД (коэффициент полезной деятельности). Есть такая фраза "Вас заменит не ИИ, вас заменит человек, который знает ИИ". В профессии юриста, к примеру, раньше человек вручную проверял документы, сейчас ему помогает ИИ, ищет ошибки. На работу, на которую раньше он тратил несколько часов, сейчас потратит несколько минут. Но, если раньше над этим объемом работали пять юристов, то сейчас справится один. Профессия не исчезнет, нужны будут только высококвалифицированные специалисты, которые могут работать с новыми технологиями", - считает представитель цифрового ведомства страны.

С внедрением ИИ в нашу жизнь, будет расти уровень квалификации специалистов, считают эксперты. Следовательно, вырастет конкуренция на рынке труда, востребованы будут кадры, умеющие использовать инструменты компьютерного разума в работе. К слову, обучающие курсы появились и уже набирают обороты.

Динара Ахметова