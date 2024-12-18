ОО "Казахтуркмунай" (100% дочернее предприятие АО НК "КазМунайГаз") приступило к бурению первой поисковой скважины глубиной 3 000 метров на участке Каражар в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Участок Каражар представляет собой подкарнизную пермо-триасовую ловушку на восточном борту Прикаспийского осадочного бассейна. Прямым аналогом геологической структуры является действующее месторождение "Каратюбе Южный".

Бурение первой поисковой скважины на разведочном блоке — важный этап в укреплении ресурсной базы Актюбинской области.

КазМунайГаз ускоряет и оптимизирует процессы геологоразведочных работ. В июне 2024 года КМГ получил контракт на разведку и добычу Каражара. Уже в декабре т.г. началось бурение поисковой скважины на данном участке. Работа ведётся в рамках Улучшенного модельного контракта. Данный механизм предоставляет важные регуляторные и фискальные преференции, создавая условия для разведки и разработки сложных участков недр. Недропользование участка передано в ТОО "Казахтуркмунай".

КМГ активно проводит геологоразведочные работы, направленные на поиск углеводородов и увеличение ресурсной базы, особенно в регионах со зрелыми месторождениями, где наблюдается естественное истощение запасов.

Напомним, что в конце ноября 2024 года КМГ совместно с ПАО "Татнефть" приступило к бурению первой поисковой скважины глубиной 5 500 метров на участке Каратон Подсолевой в Атырауской области. Кроме того, в мае 2024 года началось бурение глубокой скважины (5 500 метров) в рамках проекта Тургай Палеозой в Кызылординской области.

Запуск новых геологоразведочных проектов направлен на социально-экономическое развитие регионов и подтверждает приверженность КМГ стратегическим приоритетам, направленным на поддержание отечественной нефтегазовой отрасли и обеспечение устойчивого роста в условиях снижения доступных запасов.

Ранее сообщалось, что Добыча нефти снизилась в Казахстане.