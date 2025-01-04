Бураны, метели и снегопады: как полиция обеспечила безопасность на дорогах
Органы внутренних дел продолжают нести службу на загородных трассах в круглосуточном режиме.
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В МВД Казахстана озвучили данные о сопровождении транспортных средств и ограничениях на дорогах за прошедшие сутки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Только за 3 января на 15 участках дорог в восьми областях страны было введено ограничение для движения. Это в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях, а также в Ұлытау и Абай.
За сутки полицейскими было сопровождено 3 710 транспортных средств, в том числе 2 820 легковых и 890 грузовых автомобилей. На 4 января на участке трассы Астана — Щучинск было обеспечено сопровождение почти 4 500 автомобилей.
В настоящее время органы внутренних дел продолжают нести службу на загородных трассах в круглосуточном режиме.
"Берегите себя и своих близких. Полиция всегда рядом!" — обратились в МВД к участникам дорожного движения.
Напомним, 11 человек вызволили из снежного плена в Актюбинской области.
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