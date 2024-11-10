Буран в Акмолинской области: полицейские сопроводили около 600 машин
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Чтобы избежать ДТП в непогоду, 9-10 ноября из-за большого скопления автомашин сотрудники батальона и роты патрульной полиции ДП Акмолинской области организовали сопровождение трёх колонн, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МВД РК.
Стражи порядка сопроводили около 500 легковых и порядка 150 грузовых автомобилей, следовавших по трассе Астана-Петропавловск и Астана-Ерейментау-Шидерты. В мероприятиях были задействованы 49 сотрудников полиции и 24 единицы патрульного автотранспорта.
"Сегодня к вечеру снова будет ограничение движения ввиду неблагоприятных погодных условий. В связи с этим полицейские рекомендуют автовладельцам корректировать маршруты движения и не игнорировать сообщения специальных служб об изменении погодных условий и закрытии дорог", — говорится в сообщении.
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