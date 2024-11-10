Буран в Акмолинской области: полицейские сопроводили около 600 машин

Чтобы избежать ДТП в непогоду, 9-10 ноября из-за большого скопления автомашин сотрудники батальона и роты патрульной полиции ДП Акмолинской области организовали сопровождение трёх колонн, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МВД РК.

Стражи порядка сопроводили около 500 легковых и порядка 150 грузовых автомобилей, следовавших по трассе Астана-Петропавловск и Астана-Ерейментау-Шидерты. В мероприятиях были задействованы 49 сотрудников полиции и 24 единицы патрульного автотранспорта.