  • 10 Ноября, 14:12
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Буран в Акмолинской области: полицейские сопроводили около 600 машин

Сегодня, 13:23
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скриншот с видео Сегодня, 13:23
Сегодня, 13:23
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Фото: скриншот с видео

Чтобы избежать ДТП в непогоду, 9-10 ноября из-за большого скопления автомашин сотрудники батальона и роты патрульной полиции ДП Акмолинской области организовали сопровождение трёх колонн, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МВД РК.

Стражи порядка сопроводили около 500 легковых и порядка 150 грузовых автомобилей, следовавших по трассе Астана-Петропавловск и Астана-Ерейментау-Шидерты.  В мероприятиях были задействованы 49 сотрудников полиции и 24 единицы патрульного автотранспорта. 

"Сегодня к вечеру снова будет ограничение движения ввиду неблагоприятных погодных условий. В связи с этим полицейские рекомендуют автовладельцам корректировать маршруты движения и не игнорировать сообщения специальных служб об изменении погодных условий и закрытии дорог", — говорится в сообщении.

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