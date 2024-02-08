Буран бушует в Астане: школьников перевели на дистанционку
Сегодня, 10:08
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Сегодня, 10:08Сегодня, 10:08
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Школьников второй смены перевели на дистанционку в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на управление образования города.
"В связи с ухудшением погодных условий 8 февраля 2024 года учащиеся 0-9 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, сразу в нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение.
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