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Буран бушует в Астане: школьников перевели на дистанционку

Сегодня, 10:08
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Буран бушует в Астане: школьников перевели на дистанционку Сегодня, 10:08
Сегодня, 10:08
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Школьников второй смены перевели на дистанционку в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на управление образования города.

"В связи с ухудшением погодных условий 8 февраля 2024 года учащиеся 0-9 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, сразу в нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение.

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