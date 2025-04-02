700 тысяч туристов — столько посетили Бурабай в летний сезон 2024 года, установив рекорд. Однако за живописными пейзажами скрываются пробки, мусор, сезонность и устаревшая инфраструктура. Чтобы изменить это, до 2029 года в развитие курорта направят порядка 140 миллиардов тенге, почти половину — за счёт частных инвестиций. Комплексный план включает 118 проектов — от новых дорог и экологических решений до круглогодичных развлечений и международного маркетинга. Какие проблемы сегодня мешают Бурабаю стать полноценным международным курортом и что изменится в ближайшие годы — узнала корреспондент BaigeNews.kz.

Бурабай готов принимать иностранных туристов, но есть ряд "узких мест"

Казахстан уже сегодня может принимать иностранных туристов, однако важно понимать, какого туриста мы хотим видеть: просто приезжего или того, кто, уезжая домой, будет рекомендовать страну другим. Такое мнение выразила travel-журналист Жулдыз Рахмет, прокомментировав готовность курорта Бурабай к приему иностранных гостей.

По её словам, Бурабай, наряду с Алматинским горным кластером, обладает одной из лучших туристических инфраструктур в стране. На курорте представлены отели разных уровней — от международных пятизвёздочных брендов до достойных бутик-гостиниц казахстанского производства. Однако проблемным остается вопрос "мягкой инфраструктуры" — сервиса, развлечений и уровня гостеприимства.

"Одна только природа уже не удерживает туриста. Людям нужны эмоции, впечатления, новые локации, где можно сделать яркие фото. В этом направлении Бурабай пока делает лишь первые шаги", — отметила Жулдыз Рахмет.

Одной из главных проблем Бурабая она назвала выраженную сезонность. Курорт до сих пор воспринимается как исключительно летнее направление, в то время как в регионе есть потенциал для круглогодичного туризма: горные маршруты, агротуризм, экотропы. Необходим пересмотр концепции позиционирования курорта.

Кроме того, нужно расширять географию курортной зоны. Сегодня основная нагрузка ложится на несколько популярных точек — посёлок Бурабай, озеро Аулиеколь и поляну Абылайхана. Между тем, в регионе есть потенциал для развития других озёр и локаций — Катарколь, Большое Чебачье и других. Это позволило бы перераспределить поток туристов и снизить нагрузку на национальный парк.

Отдельное внимание, по мнению эксперта, следует уделить вопросам логистики и базовой туристической инфраструктуры. В пиковые летние месяцы количество автомобилей, направляющихся к ключевым точкам, превышает норму в четыре-пять раз, создавая перегрузку на дорогах и парковках.

"Даже самые простые домики без удобств летом забронированы — спрос превышает предложение. В таких условиях нет стимулов развивать сервис. А без конкуренции улучшения ждать не приходится", — подчеркнула Жулдыз Рахмет.

В числе предложений по развитию Бурабая — строительство новых визит-центров, аквапарков, конгресс-центров и развлекательных площадок. Эти объекты, по словам эксперта, не только повысят привлекательность курорта, но и помогут разгрузить уже перегруженные локации.

"Бурабай уже может принимать иностранных туристов, но, если мы хотим превратить его в международный курорт — необходимо пересматривать стратегию, развивать инфраструктуру, повышать качество сервиса и заявлять о себе на международной арене", — рассказала эксперт.

Жулдыз Рахмет отметила, что многие иностранные путешественники из дальнего зарубежа попросту не знают о красотах Бурабая, уступая его в своих маршрутах более раскрученным направлениям. По ее мнению, чтобы курорт привлекал гостей из-за границы, требуется поднять качество услуг до международных стандартов – на чем особо акцентировал внимание и Президент, – а также активно продвигать бренд "Burabay" на глобальной туристической карте.

Почему Бурабай до сих пор не стал мировым брендом

Бурабай — место с живописной природой, но пока что малоизвестное среди иностранных туристов. В советское время это был популярный курорт для жителей СССР, а после распада Союза — преимущественно для казахстанцев. За пределами страны название "Burabay" редко фигурирует в туристических путеводителях и списках рекомендованных направлений.

Одной из причин стало отсутствие системного продвижения за рубежом. В то время как Турция, ОАЭ или Швейцария вкладывали миллионы в маркетинг и формировали устойчивые бренды, Бурабай ограничивался внутренней аудиторией.

К этому добавлялись проблемы с сервисом. В Бурабае есть отели высокого уровня, но стабильного качества услуг по всей локации достичь пока не удалось. Туристы часто сравнивают: за одинаковую цену за границей они получают более предсказуемый комфорт — от питания до анимации и трансфера.

Инфраструктура долгое время оставалась на базовом уровне. В тёплый сезон поток отдыхающих резко увеличивался, и не все объекты справлялись с нагрузкой. Люди жаловались на нехватку общественных туалетов, урн, перебои с водоснабжением. В зимний период выбор развлечений ограничен — нет развитой сети катков, лыжных трасс, крытых активностей. Это снижало интерес к курорту вне летнего сезона.

Часть бизнеса в туристической зоне долгое время работала без регистрации. Жильё сдавалось нелегально, услуги оказывались без чеков и гарантий. Это влияло на статистику, мешало развитию цивилизованного рынка и отпугивало туристов, привыкших к прозрачным условиям.

Вред наносил и экологический имидж. В соцсетях регулярно появлялись фото свалок, мусора на пляжах, обмелевших берегов. Природная зона страдала от перегрузки, а система контроля была слабой. Не хватало патрулей, эко-инструкторов, чёткого регламента поведения на территории нацпарка.

В 2023 году начались изменения. За вход в парк теперь взимается плата, средства идут на уборку и содержание природных объектов. Установлены новые контейнеры, усиливается охрана, усиливается контроль за вывозом мусора. Работа идёт и над легализацией частного сектора — владельцев жилья мотивируют переходить в правовое поле через упрощённую регистрацию и налоговые льготы.

Параллельно развивается инфраструктура: строятся пешеходные зоны, улучшается покрытие дорог, устанавливаются инфотерминалы. Туристическое продвижение вынесено на республиканский уровень — курорт представляют на международных выставках, разрабатывается айдентика, появляются англоязычные материалы.

Власти и эксперты уверены: у Бурабая есть все природные данные, чтобы стать брендом мирового уровня – остаётся обеспечить качественную реализацию планов развития и грамотно представить курорт мировому сообществу.

Бурабай на старте перемен: что изменится к 2029 году

Чтобы решить накопившиеся проблемы и раскрыть потенциал Щучинско-Боровской курортной зоны, власти утвердили план развития на 2025–2029 годы. В нём — 118 мероприятий на сумму 140 миллиардов тенге. Почти половину этих денег вложат частные инвесторы. План охватывает всё самое важное: обновление инфраструктуры, улучшение экологии, строительство новых объектов и продвижение региона.

О первых шагах и главных проектах рассказал руководитель Управления туризма Акмолинской области Андрей Подгурский. По его словам, в этом году запланировано 47 мероприятий по восьми основным направлениям.

Среди ближайших задач — реконструкция парка в Щучинске (летом 2025 года, бюджет около 150 миллионов тенге), завершение строительства променада в Бурабае, благоустройство центрального пляжа в Щучинске, открытие новой смотровой площадки на горе с буквами "Бурабай", установка около 40 модульных туалетов и ремонт железнодорожного вокзала в Щучинске.

"Продолжаем реализацию инженерных проектов: реконструкция системы водоотведения и разработка ПСД для очистных сооружений в поселке Бурабай. Это особенно важно в связи с ростом туристического потока и увеличением объектов размещения", — подчеркнул Андрей Подгурский.

Планируется обновить 400 километров инженерных сетей — водоснабжение, водоотведение и отопление. Также хотят модернизировать и построить 116 километров линий электропередачи. А ещё появится 80 километров новых дорог в Щучинске, Бурабае, Катарколе и других местах.

"Все мероприятия реализуются поэтапно и будут завершены до 2029 года. На текущий момент можно сказать, что порядка 50% инженерной инфраструктуры уже модернизировано", — отметил Подгурский.

Есть и экологические планы. В Щучинске и на курорте появится раздельный сбор мусора, установят 800 контейнеров. В ближайшие годы планиурется строительство мусороперерабатывающего завода.

"Также ведётся работа по развитию экологической культуры среди владельцев объектов размещения. В перспективе рассматривается ограничение въезда в национальный парк для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания — доступ будет разрешён только электромобилям", — добавил Подгурский.

Также обсуждают запуск новых авиарейсов — в Актау, Алматы, Кызылорду и Атырау. Планируется, что на въездах в курортную зону появятся транспортные хабы, откуда будут ходить шаттл-басы.

"В летний сезон будут доступны вертолётные экскурсии, а также планируется строительство аэродрома для малой авиации. Мы планиурем рассмотреть и организовать рейсы между Астаной и Бурабаем, и обеспечит обзорные полёты", — рассказал Подгурский.

Чтобы курорт жил не только летом, обновят концепцию зимнего проекта "Лапландия". Местные власти планируют расширить территорию и добавить новые виды зимних развлечений и услуг. Также запланировано строительство круглогодичного аквапарка, кемпингов, глэмпингов, зон проката и экологических маршрутов. В несезон будут проходить фестивали, выставки, концерты и спортивные мероприятия. Кроме того, в планах — строительство конгресс-центра, который поможет развивать деловой туризм.

"Основная задача — создание туристических продуктов, которые будут интересны в любое время года. Туристам нужны не просто размещение и питание, а уникальные впечатления и турпакеты. Мы будем привлекать туроператоров, которые будут продвигать полный пакет услуг туристам", — резюмировал Подгурский.

Если всё пойдёт по плану, то к 2029 году курорт сильно преобразится. По прогнозам, количество иностранных туристов вырастет почти втрое — с 35 до 94 тысяч в год, а общий турпоток превысит миллион человек в год.

Туризм даст хороший толчок местной экономике: занятость в этой сфере вырастет с 22 до 32,5 тысяч человек, а вклад туризма в экономику региона — с 1,4% до 3,5%. По мнению экспертов, Бурабай должен занять прочное место на туристической карте Центральной Азии и конкурировать с другими известными курортами.