Бурабай должен стать туристическим брендом: развитие курортной зоны обсудили в Акмолинской области

Актуальные вопросы развития Щучинско-Бурабайской курортной зоны рассмотрены на совещании в Бурабайском районе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Акмолинской области.

В мероприятии приняли участие аким области Марат Ахметжанов, Заместитель Управляющего делами Президента РК, заместитель Генерального прокурора и заинтересованных ведомств – Министерств туризма и спорта, транспорта, экологии и природных ресурсов, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Фото: акимат Акмолинской области

В центре внимания – аспекты завершения инженерно-стротельных проектов и разработка Комплексного плана развития курортной зоны.

Открывая совещание, глава региона отметил важность исполнения поручений, озвученных Главой государства. В ходе мероприятия было предложено новое видение развития ЩБКЗ.

Заместитель Управляющего делами Президента Рустам Баялиев рассказал о взаимодействии государственных органов по развитию ЩБКЗ. О перспективах развития и популяризации Щучинско-Бурабайской курортной зоны рассказал вице-министр туризма и спорта РК Ержан Еркинбаев. Также он представил отчёт о текущих и планируемых мероприятиях в туристической отрасли региона.

Фото: акимат Акмолинской области

Вице-министр транспорта Талгат Ластаев подробно остановился на аспектах развития транспортной инфраструктуры курортной зоны. В планах ведомства – увеличение количества пассажирских маршрутов в два раза, в том числе авиа- и железнодорожных перевозок.

Руководитель управления туризма Акмолинской области Андрей Подгурский сообщил о статусе незавершенных проектов инженерной инфраструктуры, осуществляемых в рамках трех этапов Плана развития курортной зоны: проведение инфраструктурных сетей в пос. Бурабай, модернизация водопроводных и тепловых сетей.

Спикеры также говорили о развитии транспортной инфраструктуры курортной зоны и внедрении цифровых технологий, инвестиционном потенциале сферы туризма, экологической устойчивости и общественной ответственности.

"Нам необходим концептуально новый подход и конкретные действия, конторые лягут в основу нового комплексного плана развития курортной зоны. Бурабай должен стать туристическим брендом, который будут узнавать не только в Казахстане, но и в других странах", – отметил Марат Ахметжанов.

В завершение совещания определены направления работы для дальнейшего укрепления позиций Щучинско-Бурабайской курортной зоны как ведущего туристического кластера страны, а также конкретные сроки для реализации поставленных задач.