Бум крупных торговых центров предрекают Казахстану в ближайшие годы

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Бум ввода крупных торговых центров может произойти в ближайшие годы в Казахстане. К таким выводам пришли аналитики Первого кредитного бюро, проанализировав данные о строительстве в стране, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам, за пять месяцев 2023 объём выполненных работ, связанных со строительством торговых объектов площадью свыше 10 тысяч квадратных метров, составил 5,7 миллиарда тенге. Это в девять раз больше чем в 2022 году (на 5,1 миллиарда тенге), в 18 раз превышает показатели 2021 года (на 5,4 миллиарда тенге).

"Очевидно, что взрывной рост обусловлен эффектом низкой базы двух предыдущих лет. В январе-мае 2020 года показатель находился на вполне сопоставимом уровне - 4,9 миллиарда тенге. Правда, относительно аналогичного периода 2019 года он вырос в пять раз, или на 3,9 миллиарда тенге. Так или иначе нынешний скачок указывает на то, что в будущем, скорее всего, следует ожидать резкого роста ввода в эксплуатацию крупных ТЦ", - говорится в сообщении.

Напомним, что в 2019 году в Казахстане сдали 11 ТРЦ и 41 торговый дом (ТД); в 2020 году – 10 ТРЦ и 55 ТД; в 2021 году – восемь ТРЦ и 51 ТД; в 2022 году – 19 ТРЦ и 92 ТД. В первом квартале 2023 года в республике сдано четыре ТРЦ и 23 ТД.