Бум электромобилей в Казахстане пойдёт на спад – аналитик

Мода на электромобили больше похожа на проверку новых технологий со стороны энтузиастов, нежели на смену парадигмы и уход казахстанцев к более экологичному виду транспорта. Такое заявление сделал аналитик Ансар Абуев в ходе семинара Freedom Holding Corp "Авторынок Казахстана: Аналитика, технологии, прогнозы". Подробнее в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Как отметил Ансар Абуев, наибольшее количество "электричек" зарегистрировано в Алматы. По состоянию на 1 октября 2023 года, там их было почти 3600 или 59% от общего числа электромобилей в стране.

При этом он подчеркнул, что электрические автомобили до 2022 года практически не пользовались каким-либо спросом в Казахстане – 1 января по всей стране был лишь 491 такой автомобиль. При этом их общее число в республике снижалось уже четвертый год подряд.

"В Алматы на начало 2022 года было 43 электрокара, что составляло около 8,8% от их общего числа в Казахстане. Однако по состоянию на 1 января 2023 года их количество в городе выросло на 877% и достигло 420 штук. К 1 сентября их число составило уже 2 984. Алматы поглотил львиную долю электрического автопарка страны: с 8,8% на начало 2022 года до 51,7 – на 1 января 2023 года", - сказал Абуев.

Аналитик считает, что в резком увеличении интереса казахстанцев к электрокарам отдельное место занимает марка Zeekr 001. Важным моментом в подсчете импорта является тот факт, что до августа 2023 году Zeekr не был официально представлен в Казахстане, поэтому все завезённые до этого авто могли не попасть в статистику БНС.

"Популярность данной модели легко объяснима. Zeekr 001 предоставляет доступ к премиальному спортивному авто за довольно демократичный ценник: до 544 лошадиных сил мощности, разгон от 3,8 секунды, пневматическая подвеска для умеренного бездорожья и внешность спортивного купе в стиле Porsche Panamera за цену, которая в большинстве случаев не превышает 30 миллионов тенге", - считает аналитик.

Смотря на темпы роста таких авто в Казахстане, складывается ощущение зарождения нового большого тренда для автомобильного рынка. Однако Ансар Абуев полагает, что мода на электромобили больше похожа на проверку новых технологий со стороны энтузиастов, нежели на смену парадигмы и уход казахстанцев к более экологичному виду транспорта.

"На взгляд экспертов, наиболее важным моментом здесь является не сам факт больших темпов роста, которые дают трёхзначные показатели в процентном отношении, а доля данных авто на рынке, которая пока не превышает и 1%. Для упрощенного сравнения величин можно представить, что в одном регионе на начало периода было 10 000 машин, из которых одна была на электрической тяге. К концу условного периода электрокаров стало 11, что даёт 1000% прироста. Количество бензиновых авто за тот же период увеличилось лишь на 2%, что несравнимо меньше 1000%, однако в абсолютном выражении бензиновых авто стало больше на 200 штук, что уже значительно больше 10 электрокаров", - пояснил аналитик.

Он также подчеркнул, что при сохранении высоких темпов роста у рынка электромобилей есть шансы перейти из зоны первичного энтузиазма казахстанцев к действительно заметной доле повседневных авто на дорогах, по крайней мере в Алматы. Одним из шагов к этому является более широкая развертка станций зарядки по стране. Именно это, по словам аналитика, является больным местом в развитии рынка электромобилей.

"Я посмотрел некоторые законодательные моменты, связанные с установкой зарядной станции в доме. Это сложно. Владельцу электрокара нужно собирать 80% одобрения всего жилого комплекса, чтобы поставить зарядку, например, в паркинг. По личному опыту, я знаю, что собирать подписи в жилом комплексе очень сложно. Люди не могут собрать 50% голосов на жизненно необходимые вещи. Потому что есть некое безразличие. Поэтому от того, как будет развиваться сеть электрозарядочных станций, будет зависеть рост электромобилей в Казахстане", - отметил Ансар Абуев.

Большим преимуществом электрокаров он назвал отсутствие пошлин и налогов при ввозе в Казахстан. Учитывая довольно болезненное отношение казахстанцев к затратам при "растаможке" автомобилей, данные бонусы являются весьма привлекательными для экономии средств.

Однако аналитик предположил, что в будущем затраты на импорт этих автомобилей в страну могут увеличиться. Ведь пока не решён вопрос утилизации аккумуляторов.

"Весьма важным моментом является то, как правительство будет решать вопрос утилизации аккумуляторов, который требует особого подхода с точки зрения экологичности процесса и имеет определенные сложности ввиду размеров данных аккумуляторов. Вопрос состоит в том, насколько долго продлится беспошлинный ввоз электрических авто с учётом того, что правительству придётся начать тратить средства на создание мощностей по переработке автомобильных аккумуляторов. По разным данным, средний срок "жизни" одной батареи составляет от 10 до 18 лет, или 1000-1500 циклов зарядки", - проинформировал Ансар Абуев.

Также аналитик предположил, что в будущем будет увеличение количества моделей китайских электрокаров, как у частных продавцов, так и у дилеров – например, появится большое число автомобилей BYD.