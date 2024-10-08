Буллинг в школе: Подростков осудили за убийство в Кызылординской области
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Дело об убийстве школьника рассмотрели в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Кызылординской области, передаёт BaigeNews.kz.
На скамье подсудимых оказались десятиклассники К. и Ж., обвиняемые в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве.
"Установлено, что учащиеся 10-х классов школы села Кодаманова Шиелийского района обсуждали с одноклассниками то, что учащиеся девятого класса проявляют неуважение. Под этим предлогом подсудимый Ж. ударил по лицам учеников девятого класса, стоявших в ряд. Подсудимый К. продолжил это действие и нанёс потерпевшему А. однократный сильный удар кулаком в грудь. В результате потерпевший получил рефлекторную остановку сердца и скончался", - сообщили в суде.
К. частично признал предъявленное ему обвинение, Ж. - полностью.
Несовершеннолетнего К. суд признал виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 106 УК. Ему назначено наказание в виде 6 лет 8 месяцев лишения свободы.
Подсудимые освобождены от уголовной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 68 УК за совершение хулиганства.
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