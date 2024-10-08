Буллинг в отношении несовершеннолетних девочек засняли на видео в Актау

Видео, на котором девушка избивает несовершеннолетнюю девочку в Актау, разместил Telegram-канал Ladakz, передаёт BaigeNews.kz.

На кадрах видно, как одна из девушек наносит подростку удары кулаком, бьет по голове. К видео прикреплена аудиозапись, на которой одна из мам несовершеннолетней девочки рассказала, что "группа девушек в возрасте от 19 до 21 года создала банду и собирает вокруг себя подростков. Если что-то идет не так, они избивают девочек, притесняют их и устраивают буллинг".

"Это произошло в выходные дни. Мне позвонили и сообщили, что мою 12-летнюю дочь избивают в районе торгового центра. Мы с мужем сразу выехали к торговому центру. Когда мы прибыли, уже было темно, и позади торгового центра не было ни одной камеры. Мы добежали туда и увидели 20–30 человек. На момент нашего прихода толпа девушек уже избила одну девочку-подростка и отправила её домой. Второй девочке разбили губу, но моя дочь не пострадала. На место сразу вызвали полицию", – рассказывает мама одной из девочек.

В полиции региона сообщили, что "установлены и доставлены в полицию все участницы, причастные к данному инциденту. Также законные представители будут привлечены к административной ответственности".

"Материал будет направлен в комиссию по защите прав несовершеннолетних при акимате. Правонарушительницы поставлены на профилактический учет", - сообщили в пресс-службе ДП.

В настоящее время ведутся всесторонние следственные действия для выяснения обстоятельств произошедшего.