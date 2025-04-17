В Комитете по охране прав детей Министерства просвещения РК прокомментировали появившиеся в СМИ сообщения о том, что двухлетний ребёнок якобы подвергся буллингу в детском саду в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

В ведомство обратилась мать мальчика. Она встретилась с председателем Комитета Насымжан Оспановой и подробно рассказала о случившемся.

"По итогам встречи принято решение организовать проверку. 28 апреля департамент по обеспечению качества в сфере образования начнёт соответствующую проверку. Комитет не оставит без внимания ни один сигнал о нарушении прав детей. Каждый ребёнок достоин безопасного и уважительного отношения", - отметили в Комитете.

Напомним, во время встречи акима Астаны Жениса Касымбека с жителями района Сарайшык местная жительница сообщила о том, что в одном из частных детских садов столицы её сына подвергли буллингу, обзывали и отчислили без объяснений и официальных процедур.

По словам женщины, обращения в полицию, прокуратуру и Управление образования не дали результата: все инстанции сослались на то, что не имеют права контролировать деятельность частных садиков.

Аким Астаны пообещал взять ситуацию на личный контроль.