Буллинг в детском саду Астаны: назначена проверка
В ситуации будут разбираться сотрудники департамента по обеспечению качества в сфере образования.
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В Комитете по охране прав детей Министерства просвещения РК прокомментировали появившиеся в СМИ сообщения о том, что двухлетний ребёнок якобы подвергся буллингу в детском саду в Астане, передаёт BaigeNews.kz.
В ведомство обратилась мать мальчика. Она встретилась с председателем Комитета Насымжан Оспановой и подробно рассказала о случившемся.
"По итогам встречи принято решение организовать проверку. 28 апреля департамент по обеспечению качества в сфере образования начнёт соответствующую проверку. Комитет не оставит без внимания ни один сигнал о нарушении прав детей. Каждый ребёнок достоин безопасного и уважительного отношения", - отметили в Комитете.
Напомним, во время встречи акима Астаны Жениса Касымбека с жителями района Сарайшык местная жительница сообщила о том, что в одном из частных детских садов столицы её сына подвергли буллингу, обзывали и отчислили без объяснений и официальных процедур.
По словам женщины, обращения в полицию, прокуратуру и Управление образования не дали результата: все инстанции сослались на то, что не имеют права контролировать деятельность частных садиков.
Аким Астаны пообещал взять ситуацию на личный контроль.
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