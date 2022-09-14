Буллинг, проблемы воспитания и некоммуникабельность – фестивальный хит "На грани" показали в Нур-Султане

Фото: кадр из фильма

12 сентября в Казахстане отмечали День кино, в Нур-Султане состоялся премьерный закрытый показ художественного фильма "На грани". Его режиссер Алдияр Байракимов также является автором сценария и создателем фильма "Паралимпиец". Корреспондент BaigeNews.kz побывала на показе.

По словам организаторов, кинолента приурочена к Году детей в Казахстане. Это режиссерский дебют Байракимова, фильм сняли еще в 2018 году. Он удостоился нескольких престижных наград на международных фестивалях, однако его не удалось выпустить в прокат из-за проблем с авторскими правами. Сейчас картина вышла в ограниченный показ: с 15 сентября по 21 сентября этого года “На грани” покажут в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте.

Фильм повествует о непростых, переплетённых судьбах героев, живущих в разных мирах. В фильме затрагивается не теряющая своей актуальности тема буллинга в школе. Один из главных героев фильма, Олжас, живет с мамой, отчимом и сводным братом. Олжас является примерным учеником и отличником, из-за чего у молодого человека совсем нет друзей в школе. Дома ему тоже живется несладко – мать его, конечно, любит и возлагает на него большие надежды, о чем прямо говорит всей семье за праздничным ужином, что очень не нравится отчиму и его сыну. Чтобы отметить успехи сына в учебе, она покупает в кредит дорогой новый телефон, чем вызывает большое недовольство у других членов семьи. Вокруг этого телефона и завязывается вся история, он является неким катализатором повествования.

Параллельно нас знакомят с другим подростком – Жасиком, который проживает на съемной квартире со своей матерью. Его семья испытывает некоторые денежные трудности. Мать просит сына оплатить аренду за месяц, парень берёт деньги, но его друг всё проигрывает на игровых автоматах. Молодые люди выходят на улицу и пытаются решить, как им быть дальше.

Тут же зритель погружается в непростую жизнь грузчика Арсена в другой части города, на овощном рынке. Молодой человек, изо дня в день выполняя свою непростую работу, видит, как торговец на рынке обманывает покупателей через махинации с весами. Парень живет в доме с довольно хмурым инвалидом с тяжелым характером, который еле-еле сводит концы с концами, пытаясь заработать на жизнь тем, что делает игрушки из пластиковых бутылок. Вместе они являются полными противоположностями друг другу – молодой, позитивный, не теряющий веры в светлое будущее, и старый, негативно настроенный человек. Однако они неплохо ладят, бывают моменты, когда Арсен умудряется расшевелить дедушку и даже вызвать в нем улыбку.

Видно, что Арсен очень привязан к своему соседу по комнате, скорее всего, из-за того, что сам является сиротой. Будучи честным человеком, он просто не может наблюдать за махинациями продавца и однажды не выдерживает, ругаясь с ним при покупателе, тем самым наживая себе врага.

Ссора является своего рода чеховским ружьём, которое в дальнейшем выстрелит, приводя к трагической цепочке событий. Можно сказать, что персонаж грузчика является архетипичным героем, которого практически невозможно встретить в наше время. Это также подтверждается одним из финальных кадров, когда он на рынке зажигает спичку, которая, ярко вспыхнув, тухнет на середине.

Олжас тем временем становится жертвой рэкетиров и теряет смартфон. Далее сюжет закручивается, с каждой минутой растет напряжение – зритель буквально чувствует, как переполняется чаша терпения у персонажей и они находятся на грани, что полностью оправдывая название фильма. Все это ведет в конце к трагической развязке, однако, по словам режиссера, финал является открытым, поскольку ему хотелось, чтобы люди сами для себя определили, чем закончилась история парней.

Помимо сценария и режиссуры, нужно отметить операторскую работу – теплые тона фильма, экран формата 3х4, пленочную камеру. Через это зритель проникается атмосферой фильма. А ограниченность локаций, спальные районы, среднестатистические интерьеры квартир главных героев и школы позволяют сильнее погрузиться в происходящее на экране.

Одна из центральных тем фильма – буллинг в школе. Для Казахстана эта тема не перестает быть актуальной, сейчас о буллинге начали говорить как о серьезной проблеме, которую нужно решать, что не может не радовать.

В финале картины, когда герой, доведенный до отчаяния – до грани – издевательствами членов семьи и одноклассников, идет в школу, полный ярости и унижения, возникает аналогия с трагедией, произошедшей в США в 1999 году в школе "Колумбайн". Это заставляет задуматься о том, к чему могли бы привести подобные действия главных героев, если бы в Казахстане была возможность достать оружие так же просто, как и в Америке.

Актерский состав подобран крайне удачно, несмотря на то, что для Алишера Абуова и Шарифбека Закирова это был кино-дебют. Особенно хотелось бы отметить игру Закирова, который с первых минут на экране переманивает внимание зрителей на себя. Сценаристу особенно хорошо удалось передать характеры героев. Благодаря этому у режиссера получилось сделать историю по-настоящему живой.

Короткий хронометраж стал несомненным плюсом фильма – он не успевает надоесть зрителю.

"На грани" принимал участие в основном конкурсе Открытого фестиваля кино стран СНГ и Балтии "Киношок", а также удостоился специального приза жюри за лучший сценарий и награды от Фонда ЮНИСЕФ на международном кинофестивале "Листопад" в Беларуси. Еще одним достижением для картины стала премия Союза кинематографистов Казахстана "Кулагер" в категории "Лучший дебют". Кроме того, фильм также удостоился приза от Ассоциации кинокритиков Греции на Международном кинофестивале для детей и молодёжи "Олимпия", который проходил с 30 ноября по 7 декабря 2019 года в Пиргосе (Греция).

Алдияр Байракимов рассказал, что идея создания фильма появилась еще во времена его студенчества, а вдохновлялся режиссер реально произошедшей трагической историей.

Также он отметил, что рабочее название фильма – "Гоп-стоп и кастет". Зрители и режиссёр обсудили вопросы буллинга в школе и то, как общество до сих пор игнорируют эту проблему.

В завершение от зрителей прозвучали слова благодарности в адрес режиссёра и его команды за создание актуальной картины.