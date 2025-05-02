В школе имени Л. Н. Толстого, расположенной в Карасайском районе Алматинской области, разгорелся скандал. В приложении 2gis.kz учащиеся оставили десятки негативных отзывов, в которых сообщили о случаях буллинга, грубом поведении администрации и плохих условиях обучения, передаёт BaigeNews.kz.

По словам школьников, новый директор и завуч учебного заведения ведут себя агрессивно, требуют объяснительные записки за малейшие нарушения, угрожают штрафами и игнорируют проблемы учеников. Отмечаются также антисанитарные условия, отключения света и воды, а также поломанная мебель в кабинетах.

"Учителя иногда орут, директор угрожает штрафами…", — пишет один из учащихся.

"Завуч ругает ни за что, за мятую рубашку сразу зовут родителей…", — жалуется другой.

"Они нам делают травму", — эмоционально резюмирует один из комментариев.

На ситуацию отреагировало управление образования Алматинской области. По их данным, 24 апреля в школу выезжала проверка с участием Департамента по обеспечению качества в сфере образования. В официальном ответе заявлено, что "факты не подтвердились", а ранее указанные педагоги были переведены до назначения текущего директора.

При этом отмечено, что директор допустил нарушение педагогической этики — за требование сверхурочной работы от учителей, за что ему были приняты "соответствующие меры". Однако более серьёзных последствий проверка не выявила.

Тем временем учащиеся продолжают оставлять негативные отзывы, подчеркивая, что хотят учиться в безопасной, доброжелательной и комфортной атмосфере.

Ранее астанчанка рассказала о травле двухлетнего сына в детском саду.

Позже стало известно, что в Енбекшиказахском районе двое детей поступили в больницу после применения насилия учителями.

Также мы писали о том, почему процветают группировки среди молодёжи.