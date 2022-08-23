Булбул Картанбай о женском хоккее в Казахстане и продолжении карьеры игрока

Новый герой видеопроекта "Дети маминой подруги" – хоккеистка, тренер Булбул Картанбай.

Она - первая казахстанка, которой удалось поиграть в Национальной женской хоккейной лиге. За океаном Булбул также возглавляла американский женский клуб в Принстоне.

"Без подколов не обходится", - признаётся спортсменка, говоря о стереотипах, касающихся женского хоккея.

Не так давно Булбул Картанбай открыла первую в стране Академию женского хоккея, куда записались сразу 100 девочек.

Почему женский хоккей - это круто и где может продолжить карьеру молодая звезда из Казахстана? Смотрите очередной выпуск проекта BaigeNews.kz "Дети маминой подруги".