Буксующие фуры, легковушки в кюветах – чем обернулся гололёд на трассах СКО

На автодорогах СКО полицейские оказали помощь водителям, попавшим в трудную ситуацию из-за гололёда, передаёт BaigeNews.kz.

По данным департамента полиции СКО, на автодороге Челябинск – Новосибирск четыре фуры не смогли тронутся с места. 74-летний водитель легкового автомобиля, направлявшийся к внукам в Омск, сошёл в кювет.

Три случая произошли на автодороге Жезказган – Петропавловск. На 896 км на гололёде развернуло "КамАЗ", на 899 км сошла в кювет "ГАЗель", а на 940 км опрокинулся автомобиль Audi.

"Стражи порядка обеспечивали дорожную безопасность в местах происшествий, поддерживали связь с заинтересованными службами и руководителями предприятий, которые предоставляли спецтехнику", – сообщили в ДП.

Полицейские призывают водителей следить за прогнозом погоды, учитывать возможность образования гололедицы. В сложных погодных условиях следует по возможности воздержаться от поездок.

Отмечается, что в дороге необходимо соблюдать осторожность, снижать скорость, увеличивать дистанцию между транспортными средствами.

Фото: ДП СКО