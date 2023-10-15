Бухтарминское водохранилище: море проблем и разочарований?

Почему грандиозные планы по преобразованию и благоустройству Бухтарминского побережья так и остались "планами" и не заметны в своей реализации? Как и в целом развитие такой перспективной сферы для Восточного Казахстана, как туризм, выяснял BaigeNews.kz.

Не хуже Алаколя

Известно, что первоначально идея серьезного преображения побережья Бухтарминского водохранилища пришла в голову экс-акима ВКО Даниала Ахметова. В начале года он озвучил её и пообещал, что побережье искусственного моря, а также прибрежного посёлка Новая Бухтарма изменятся до неузнаваемости, причём в лучшую сторону и настолько кардинально, что с лёгкостью сможет переманить отдыхающих не только из самого Алаколя, но и Борового, и Капчагая, ведь помимо воды, гор, леса, здесь ещё развивается и пантолечение.

В планах было три этапа, реализация которых рассчитана на три года. По данным управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Восточно-Казахстанской области, коснётся благоустройство, в первую очередь, самого посёлка Новая Бухтарма.

Первоначально здесь отремонтируют внутриквартальные сети теплоснабжения, дороги и территории центральной части населенного пункта, на улицах которого также проведут освещение.

Реализация второго этапа должна быть завершена к концу следующего года. К концу 2024 года благоустроят прогулочную зону местного Арбата и общественный пляж, возведут пост пожарной охраны и гаражи.

Третий этап благоустройства завершится в 2025 году, в этот период построят парк, детские площадки и игровые зоны, кафе, различные архитектурные формы и летнюю сцену за самим поселком — в сторону расположения туристических бухт и баз отдыха, которых, напомни, только сейчас насчитывается более 100, все они в той или ной степени раскинулись на побережья водохранилища и редко пустуют в летний период.

Однако не случилось — аким Ахметов покинул свой пост раньше, чем реализовал свои планы до конца. Впрочем, финансирование было выделено, и с окончанием туристического сезона пришло время проверить, что же удалось реализовать?

Большие ожидания — большое разочарование

Сказать, что жители Новой Бухтармы обрадовались планам по преображения поселка в туристическую Мекку — не сказать ничего. Некогда цветущий поселок со временем превратился загибающуюся деревню из 90-х, оживающую только на три летних месяца и то в районе рынка, через который приезжают туристы, когда отправляются на базы отдыха. В довесок к этому — плохие дороги, сногшибательные цены, отсутствие сервиса.

"Ну а как нам выживать? Только в этот период и зарабатываем. Из Усть-Каменогорска привозим панамы, шляпы, купальники — продаём. У меня еще огород, как овощи поспеют, тоже сюда принесу, хоть какой-то доход", — поделилась Ольга Сидоркина.

Женщина рассказывает, что сама родом с Новой Бухтармы, любит свой посёлок, никуда уезжать не собирается, но детей, как выросли, сразу же отправила в город — работы нет, перспектив тоже.

"Если обустроят всё, конечно, хорошо будет. Может, и молодежь возвращаться начнет. Пока нет, не вижу, чтобы что-то сделали. Копали всё лето, трубы, вроде меняли. Говорят, на некоторых улицах освещение сделали, на моей — нет, все также, как и было", — говорит женщина.

Действительно, будущий туристический городок, через который и ведут все дороги к базам отдыха на побережье, не производит впечатление такового: старенькие домишки привычно завлекают надписями: "Черви красные. Дрова", разбитые дороги и высохшие кустики деревьев, которые забыли поливать. Сегодня и рынок на выезде с поселка опустел – завершился туристический сезон и жизнь словно замерла в ожидании преобразований и нового летнего периода.

Всё идет по плану?

Еще в начале лета аким поселка Нова Бухтарама Мурат Мухамеджанов утверждал, что проектно-сметная документация объектов готова, правда, в акимате затруднялись сказать, когда же начнутся работы. И вот, сезон завершился, интересуемся в акимате района Алтай, куда территориально относится посёлок, каковы результаты благоустройства?

По словам, заместителя акима района Алтай Сергея Охременко, завершается первый этап благоустройства — всё идет, согласно запланированным на этот период мероприятиям.

"Шла частичная замена сетей теплоснабжения. Понятно, что накануне начала отопительного сезона, чтобы людям вовремя дать тепло, вплотную занимались именно этим. Конечно, надо сначала решить проблемы тепло — и водоснабжения, а потом класть брусчатку. Там, где этого не надо было делать, шло благоустройство территории – например, в районе местного дома культуры", — говорит Сергей Охременко.

По его словам, внешнюю красоту навести можно, но не разумно вбухивать сразу огромную сумму в это, не решив давних проблем с коммуникациями. На следующий год внешние изменения посекла будут намного заметнее.

Подробнее о планах и уже выполненных работах рассказали в Управлении строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО. Именно это управление выступает администратором проекта по благоустройству поселка Новая Бухтарма.

"На самом деле работы ведутся. На данный момент завершается благоустройство на трех участках: в районе памятника 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, аллеи напротив памятника и на детских площадках возле ДЮСШ, также ведутся работы по устройству оснований пешеходных дорожек, игровых и спортивных площадок, установка бортовых камней, укладка тротуарной плитки, также уже закуплены малые архитектурные формы – беседки, детские игровые площадки", — пояснили в управлении строительства, энергетики и ЖКХ ВКО.

Что касается ремонта теплосетей, то здесь также уточнили информацию, указав, что работы по замене 205 метров теплосетей в центральной части поселка проведены, более того, все они предусмотрены заранее.

В этом году на реализацию проекта из областного бюджета выделено 1,502 миллиона тенге. Средства освоены в полном объеме. Вопрос дальнейшего финансирования проекта будет рассмотрен при формировании областного бюджета на 2024 год в установленном законодательством порядке.

Что касается предпринимателей, которые на побережье Бухтарминского водохранилища развивают свой турбизнес, то, по их мнению, они пока совсем не ощутили каких-то изменений в работе ни по привлечению отдыхающих, ни по улучшению условий отдыха.

"У нас с мужем несколько домиков на Бухтарме. Своих отдыхающих мы хорошо знаем — одни и те же приезжают, с некоторыми уже семьями дружим. За количеством не гонимся, может, и теряем в деньгах, но зато никаких пьянок, конфликтов, неприятных моментов не бывает. Сами вложились в нашу базу — всё, что здесь есть — за наш счёт. Понимаю, что так и должно быть, но элементарные вещи, например, связь провести хорошую, организовать централизованный вывоз мусора или обработку деревьев от комаров, мне кажется, можно в этом посодействовать. Я не про то, чтобы за нас кто-то платил, мы готовы нести эти расходы, но вот организовать и проконтролировать, чтобы все владельцы баз это делали, можно, как и отремонтировать дорогу, которая ведёт через сосны и горы к базам", — уверена Сауле Искакова.

В прочем, есть претензии и к самим туроператорам. По словам заместителя акима района Алтай Сергей Охременко, не все предприниматели честно ведут свой бизнес — есть и такие, кто откровенно скрывает количество отдохнувших у себя на базах. По данным официальной статистики, только в прошлом году на 9-12 процентов сократился койко-фонд, что говорит об откровенном сокрытии доходов предпринимателями, занимающимися турбизнесом.

Берег другой, но проблемы те же

Кстати, те же самые проблемы из года в год не решатся и на другом побережье Бутарминского водохранилища — со стороны района Самар. Здесь вместо скал и деревьев совсем другая, но не менее любимая многими природа — песчаный пляж, ковыль и степные просторы. Этот берег достаточно активно застраивается в последние годы — местные предприниматели возводят здесь домики для туристов, обустраивают берег, как могут. Но вот только решить самостоятельно — без участия государственных властей — актуальные проблемы не могу. Вместе с тем, число желающих отдохнуть именно здесь с каждый годом растет, только в этим лето по самым приблизительным подсчетам, отдохнуло более 20 тысяч человек.

Именно после окончания туристического сезона предприниматели, работающие на "другом" Бухтарминском побережье и подняли злободневные для себя и, как оказалось, отдыхающих, проблемы. На недавно прошедшем заседании Совета по защите прав предпринимателей при Палате предпринимателей ВКО представители туристического бизнеса отметили, что ничего, что им было обещано по благоустройству побережья, так и не было не сделано.

По словам предпринимателей, главная проблема побережья – инфраструктурное развитие турзоны. В частности – перебои, а то и полное отсутствие электричества, связи и интернета, вывоз твердо-бытовых отходов – именно то, без чего отдых вдали от городской суеты просто не может быть беззаботным.

"Больше года уже поднимают эти проблемы, но ничего не решается. По крайнем мере, мы не видим результатов работы властей", — в один голос заявляют предприниматели.

По словам заместителя акима района Самар Рахата Әбуғалий, с проблемой местная исполняющая власть знакома, более того, ищет пути решения этого вопроса.

"11 миллионов тенге было выделено для устройства полигона ТБО, также отведено под него место. Сейчас вопрос стоит в другом — кто на следующий год будет этим заниматься? Пока это решаем. Я лично беседовал с представителями ТОО "ШыгысЭкоПласт", которое занимается вывозом ТБО в поселке Глубоком. Есть информация о том, что и предприятие "Шемонаиха тазалық" проявило интерес к этому. Решаем", — акима района Самар Рахата Әбуғалий сказал Рахат Әбуғалий.

В прокуратуре района Самар несколько другого мнения по этому вопросу. Как сообщил советник юстиции, районный прокурор Айдос Турсунов, в районе отсутствует нормативно-правовой акт, регулирующий тариф на вывоз мусора.

Опять же прокуратура района занялась и вопросом проведения сотовой связи и интернета.

"Оператор сотовой связи нам ответил, что проведение линии в данной местности нерентабельно. Более того, руководители операторов "КаР-Тел" и "Altel" на контакт не идут", — заявили в прокуратуре района Самар.

Да будет свет! Или не будет…

Не менее актуальными оказались и другие вопросы, поднятые предпринимателями, в том числе – проблема бесперебойного централизованного элеткроснабжения на базах отдыха. Причём там имеется подстанция, но ее мощностей не хватает, чтобы обеспечить электричеством все базы отдыха. Ситуация усугубляется еще и конфликтом между собственниками линий электропередач, дошедшим до суда.

"Ну какой отдых, когда свет бывает с перебоями? Ни в кафе поесть, ни самим приготовить, ни помыться, ни счет включить!" — возмущается владелец базы Олег Черновой.

По словам предпринимателя, это лишние потери и убытки для него, потому что пришлось покупать специальное дополнительное оборудование, менять сгоревшую технику, а это отражается на стоимости отдыха для туристов.

Как заверили в акимате райна Самар, не сразу, но эта проблема решается.

"Провели полный анализ электролиний, составили дефектный акт, бюджетная заявка сформирована и направлена в Управление строительства, энергетики и Жилищно-коммунального хозяйства ВКО. Ждем, когда будем проекта по линиям электропередач", — заверили здесь, впрочем, сразу же добавили, что районному бюджету просто не по карману ни само строительство, ни строительство, ни даже разработка ПСД, на которые необходимо около 520 миллионов тенге.

Безопасность отдыхающих — дело рук самих отдыхающих?

Речь идет о безопасности туристов на воде и пожарной безопасности на самих базах отдыха. Предприниматели возмущаются, почему и эти вопросы должны решаться за их счет? Дело в том, что районное управление по ЧС предложило объединить базы отдыха с первых четырёх береговых линий для организации спасательной станции. Якобы причина в том, что существующий спасательный пост самого УЧС не может охватить все 60 километров побережья.

По словам предпринимательницы Полины Жуковой, к ней приходили с меморандумом, согласно которого на нее ложится организация спасательных станций, обучение персонала — спасателей, пожарных, медиков и даже обеспечение их соответствующим оборудованием. Женщина отказалась его подписывать.

"Я так до сих пор и не пойму, почему на нас возлагаются эти работы и все соответствующие затраты? А где государство? Есть МЧС, пусть создает эти условия — ставит станции, готовит специалистов. Непонятен мне и другой момент: в меморандуме было написано, что кроме этого, именно с предпринимателей, которые официально зарегистрировались, планируют собирать средства на содержание всех этих спасательных станций, а сотовую связь мы должны и вовсе предоставить за свой счёт. Но даже если так, то почему в этом участвуют только нижние базы отдыха, а не все? Почему мы должны всех содержать?" — спрашивает Полина Жукова.

Женщину поддержали в Палате предпринимателей ВКО. По словам директора Кайрата Мамырбаева, прежде чем что-либо требовать от предпринимателей, не мешало бы создать приемлемые условия для функционирования бизнеса — инфраструктуру и благоустройство туристической зоны. Особенно важно это на фоне того, что в районе нет больших промышленных предприятий, единственными источниками дохода для экономики остаются как раз туризм и сельское хозяйство.