  • 5 Августа, 16:42
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Бухгалтеры похитили более 340 млн тенге из поликлиники в Алматы

Сегодня, 15:51
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baigenews.kz Сегодня, 15:51
Сегодня, 15:51
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Фото: baigenews.kz

Главбуха поликлиники №30 Алматы приговорили к лишению свободы, передаёт BaigeNews.kz.

Уголовное дело в отношении главного бухгалтера городской поликлиники Х. и расчётного бухгалтера поликлиники Т., обвиняемых в присвоении или растрате вверенного чужого имущества в особо крупном размере - пункт 2 части 4 статьи 189 УК РК - рассмотрели в суде №2 Медеуского района.

В ходе разбирательства установлено, что главный и расчётный бухгалтеры, действуя в интересах личного незаконного материального обогащения, с июня 2019 года по ноябрь 2023 года начисляли заработную плату и надбавки на карточные счета лиц, фактически не работающих в поликлинике. 
В результате действий по преступной схеме государству причинён материальный ущерб в размере 340 387 113 тенге. 

Подсудимые признали вину полностью. 

Х. суд признан виновной и назначил ей 7 лет и 6 месяцев лишения свободы с запретом заниматься деятельностью, связанной с материальной ответственностью на пять лет. Второго бухгалтера осудили на 7 лет лишения свободы с таким же запретом.

Приговор не вступил в законную силу.

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