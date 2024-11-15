Бухгалтеров школы в ВКО подозревают в хищении более 100 млн тенге

Антикоррупционная служба по Восточно-Казахстанской области сейчас расследует уголовное дело в отношении двух бухгалтеров областной специализированной школы-интернат гимназии им. Ж. Жабаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Антикора.

"Они подозреваются в хищении в группе лиц по предварительному сговору бюджетных средств в сумме 120 млн тенге путём перечисления на протяжении 5 лет завышенной заработной платы и других выплат на свои карточные счета", - рассказали в Антикоре.

Следствие продолжается.

"Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда", - добавили в ведомстве.

Сообщается, что всего в регионе с начала 2023 года расследовалось 297 уголовных дел в данной сфере.

"В совершении преступлений изобличены 406 лиц, из них 196 лиц осуждены и приговорены к различным мерам наказания", - проинформировали борцы с коррупцией.

Они подчеркнули, что каждый выделяемый тиын находится под особым контролем и выявить хищение не представляет сложность.

Ранее сообщалось, что чиновнику-взяточнику вынесли приговор в СКО.