Главный бухгалтер ГУ "Отдел образования по Сарканскому району" осужден на 8 лет, передаёт BaigeNews.kz.

Так, Талдыкорганским городским судом оглашен приговор в отношении главного бухгалтера ГУ "Отдел образования по Сарканскому району" Курмангалиевой, бухгалтеров этого же отдела Муратовой и Калабаевой, начальника районного участка АО "Казпочта" Такен, и.о. заведующей ясли-сада "Айдана" Балгабаевой и руководителя отдела камерального контроля ДВГА области Жетісу Жапабаева.

"Курмангалиева, Калабаева, Муратова и Такен признаны виновными в хищении бюджетных средств в сумме 1,6 млрд тенге путем перечисления сверх установленной заработной платы на счета сотрудников отдела образования. Балгабаева, Калабаева признаны виновными в покушении на дачу взятку Жапабаеву, который под предлогом непроведения аудиторской проверки в ясли-саде завладел их денежными средствами", - говорится в сообщении Антикора.

Курмангалиевой назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, Калабаевой, Муратовой и Такен по 7 лет лишения свободы.

Балгабаева и Жапабаев приговорены к штрафу в размере 1,2 млн тенге и 1 млн тенге соответственно.

Кроме того, осужденные пожизненно лишены права занимать должности на госслужбе и в субъектах квазигоссектора.

Судебный акт в законную силу не вступил.