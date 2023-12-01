В хищении обвинили бухгалтеров больницы в Улытау

Более пяти миллионов тенге похитили бухгалтеры в Улытау, начисляя заработную плату "мёртвым" душам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

Бухгалтеры больницы перечислили в общей сумме 5,1 миллиона тенге людям, которые фактически не работали в медучреждении, а затем присвоили себе эти деньги.

По данному факту прокуратура начала досудебное расследование по статье 189 Уголовного кодекса ("Присвоение или растрата вверенного чужого имущества").

Каражалский городской суд вынес приговор. Бухгалтеров признали виновными и назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на два года и на три года шесть месяцев.

В настоящее время возбуждено исполнительное производство, принимаются меры по возмещению причиненного государству ущерба.