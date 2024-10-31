Бухгалтера школы в Актобе осудили за хищение более 230 млн тенге

Специальными прокурорами прокуратуры Актюбинской области завершено досудебное расследование по факту незаконного присвоения бюджетных средств бухгалтером общеобразовательной школы №48, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

"Прокуратурой города Актобе установлено, что бухгалтер Г., используя свое служебное положение в период с 2019 г. по 2024 г. присвоил бюджетные средства выделенные для нужд школы в сумме более 230 млн тенге.

Схемы присвоения осуществлялись путем перечисления зарплаты сверх установленной нормы, двойных отпускных.

Действия бухгалтера Г. квалифицированы по п.2 ч.4 ст.189 УК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества", - говорится в сообщении.