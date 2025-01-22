В Аральском районном суде рассмотрели уголовное дело в отношении главного бухгалтера школы, обвинённого в хищении чужого имущества в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz.

Подсудимый Ж. с января 2023 года по сентябрь 2024 года незаконно перечислял деньги на свой счёт, то есть присвоил вверенное ему имущество в особо крупном размере с использованием служебного положения.

"В результате преступной деятельности подсудимого государству причинён ущерб на сумму 20 417 530 тенге", - сообщили в суде.

К обстоятельствам, смягчающим уголовную ответственность и наказание, суд отнёс чистосердечное раскаяние.

Приговором суда бухгалтер признан виновным по пункту 2 части 4 статьи 189 УК РК. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет, с лишением права занимать финансово-материально ответственные должности сроком на 10 лет.

Причинённый материальный ущерб взыскан в пользу государства.

Приговор не вступил в законную силу.