Бухгалтера школы осудили на семь лет в Кызылординской области
За полтора года он похитил 20,4 миллиона тенге.
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В Аральском районном суде рассмотрели уголовное дело в отношении главного бухгалтера школы, обвинённого в хищении чужого имущества в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz.
Подсудимый Ж. с января 2023 года по сентябрь 2024 года незаконно перечислял деньги на свой счёт, то есть присвоил вверенное ему имущество в особо крупном размере с использованием служебного положения.
"В результате преступной деятельности подсудимого государству причинён ущерб на сумму 20 417 530 тенге", - сообщили в суде.
К обстоятельствам, смягчающим уголовную ответственность и наказание, суд отнёс чистосердечное раскаяние.
Приговором суда бухгалтер признан виновным по пункту 2 части 4 статьи 189 УК РК. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет, с лишением права занимать финансово-материально ответственные должности сроком на 10 лет.
Причинённый материальный ущерб взыскан в пользу государства.
Приговор не вступил в законную силу.