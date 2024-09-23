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Бухгалтер ясли-сада похитила более 15 млн тенге в области Улытау

Сегодня, 09:25
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 09:25
Сегодня, 09:25
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Фото: baigenews.kz

В Улытауской области осудили бухгалтера ясли-сада, которая, используя служебное положение, совершила хищение более 15 миллионов тенге  вверенных ей бюджетных средств, передаёт BaigeNews.kz.

"В 2021-2023 годы, искусственно завышая коэффициент к своей заработной плате, она перечислила на свой банковский счёт свыше 15 миллионов тенге", - сообщили в суде. 

Женщина пояснила, что пошла на преступление из-за материальных трудностей (с целью погасить долги). 

Вина подсудимой подтверждается её признанием, показаниями свидетелей, заключениями экспертиз, платёжными документами, протоколами следственных и негласных следственных действий.

Смягчающими вину обстоятельствами признаны чистосердечное раскаяние, полное возмещение причинённого ущерба, наличие на иждивении троих несовершеннолетних детей. 

"Подсудимая признана виновной по пункту 2) части 4 статьи 189 УК, лишена свободы на 7 семь лет и права занимать должности, связанные с распоряжением товарно-материальными ценностями в государственных и коммерческих организациях на 10 лет. На основании статьи 63 УК назначенное наказание считать условным с установлением пробационного контроля", - уточнили в суде. 

Приговор вступил в законную силу.

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