Бухгалтер ясли-сада похитила более 15 млн тенге в области Улытау

В Улытауской области осудили бухгалтера ясли-сада, которая, используя служебное положение, совершила хищение более 15 миллионов тенге вверенных ей бюджетных средств, передаёт BaigeNews.kz.

"В 2021-2023 годы, искусственно завышая коэффициент к своей заработной плате, она перечислила на свой банковский счёт свыше 15 миллионов тенге", - сообщили в суде.

Женщина пояснила, что пошла на преступление из-за материальных трудностей (с целью погасить долги).

Вина подсудимой подтверждается её признанием, показаниями свидетелей, заключениями экспертиз, платёжными документами, протоколами следственных и негласных следственных действий.

Смягчающими вину обстоятельствами признаны чистосердечное раскаяние, полное возмещение причинённого ущерба, наличие на иждивении троих несовершеннолетних детей.

"Подсудимая признана виновной по пункту 2) части 4 статьи 189 УК, лишена свободы на 7 семь лет и права занимать должности, связанные с распоряжением товарно-материальными ценностями в государственных и коммерческих организациях на 10 лет. На основании статьи 63 УК назначенное наказание считать условным с установлением пробационного контроля", - уточнили в суде.

Приговор вступил в законную силу.