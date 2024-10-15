Бухгалтер школы присвоил 2,6 млн тенге в Шымкенте

Бухгалтеру школы вынесли приговор в межрайонном суде по уголовным делам Шымкента, передаёт BaigeNews.kz.

"Д., являясь главным бухгалтером средней школы №126 "Айнатас", при начислении оплаты труда перечислил на свой счёт излишние суммы, тем самым присвоил 2 600 000 тенге, причинив ущерб государству", - сообщили в суде.

Подсудимый признал вину полностью, возместил причинённый ущерб и просил суд назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Суд признал Д. виновным по пункту 2 части 3 статьи 189 УК, ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и в госучреждениях.

Приговор пока не вступил в законную силу.