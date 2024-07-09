Бухгалтер потратил на личные нужды деньги коммунального предприятия в Кызылординской области

Районной прокуратурой Аральского района Кызылординской области была проведена проверка деятельности коммунального казенного предприятия сельского клуба "Бөген". За хищение бюджетных средств бухгалтер понес наказание, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Кызылординской области.

"По итогам проверки установлено, что бухгалтер клуба растратил 2,7 млн тенге вверенного ему чужого имущества, присвоив его с использованием служебного положения.

Приговором Аральского районного суда от 27.05.2024 года виновному назначено наказание в виде 3 лет ограничения свободы", - говорится в сообщении.