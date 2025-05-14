В Арысском районном суде Туркестанской области бывшая главбух одной из компаний добилась выплаты более 10,3 млн тенге от работодателя, который не исполнил условия трудового договора, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно материалам дела, женщина работала в ТОО с 2021 года, а в конце 2023-го уволилась по собственному желанию. После увольнения выяснилось, что ей не выплатили 5,4 млн тенге зарплаты, более 3,6 млн тенге экологических компенсаций за работу в зоне экологического бедствия, 1,8 млн тенге за неиспользованный отпуск и 2,49 млн тенге оздоровительной выплаты. Также не были уплачены пенсионные взносы и платежи в фонд медстрахования.

Общая сумма исковых требований составила более 14 млн тенге. Суд частично удовлетворил иск и постановил взыскать с ТОО 10 314 722 тенге.

Решение суда вступило в законную силу.