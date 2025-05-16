В Карабалыкском районе Костанайской области выявлен случай крупного хищения бюджетных средств, передаёт BaigeNews.kz. Как сообщает районная прокуратура, бухгалтер Аппарата акима Новотроицкого сельского округа незаконно присвоила себе 9,8 миллиона тенге.

Проверка показала, что в течение четырёх лет женщина умышленно завышала себе размер заработной платы, регулярно переводя излишние суммы на свой счёт. Разница между положенными и фактически выплаченными суммами вскрылась при сверке штатного расписания с банковскими документами.

Прокуратура возбудила досудебное расследование по статье 189 УК РК - хищение в крупном размере. Санкции предусматривают до 7 лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества и запретом на занятие определённых должностей.

Следственные действия продолжаются.

Ранее мы сообщали, что казахстанская федерация футбола похитила 3 млрд тенге.