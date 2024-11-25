Бухгалтер детсада осуждена на 7 лет за хищение 49 млн тенге
Прокуратурой Мугалжарского района Актюбинской области в дошкольных организациях выявлены факты присвоения бюджетных средств в сумме более 54 млн тенге.
Сегодня, 10:55
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Сегодня, 10:55Сегодня, 10:55
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Бухгалтеры детских садов "Балауса", "Гүлдер", "Шапағат" и "Арай" подписывали банковские документы от имени руководителей и незаконно переводили деньги на свои счета, передаёт BaigeNews.kz.
По всем указанным фактам прокуратурой района в отношении бухгалтеров начато досудебное расследование по ч.2 и 4 ст. 189 УК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества).
По результатам досудебного расследования в отношении бухгалтеров детских садов "Шапағат" и "Арай" уголовные дела прекращены, в связи с возмещением ущерба на общую сумму более 5 млн тенге.
В отношении бухгалтера детских садов "Балауса" и "Гүлдер" по факту присвоения 49 млн тенге состоялись судебные акты, суд приговорил ее к 7 годам лишения свободы.