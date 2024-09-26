Бухгалтер детсада похитила почти 16 млн тенге в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске вынесли приговор бухгалтеру ясли-сада №99 "Жемчужинка", обвиняемой в хищении чужого имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения, передаёт BaigeNews.kz.

Судом установлено, что женщина за три года - с ноября 2020 года по октябрь 2023 года - причинила ущерб государству на сумму 15 988 396 тенге.

Подсудимая С. вину не признала.

"С. признана виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 2 части 4 статьи 190 УК РК, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с лишением права занимать должности, связанные с бухгалтерской деятельностью также на пять лет. Суд учёл наличие у подсудимой двоих детей в возрасте 11 и 12 лет. Исполнение наказания отсрочено на три года", - сообщили в суде.

Приговор ещё не вступил в законную силу.