Бухгалтер детсада похитила 17 миллионов тенге и вложила их в финпирамиду

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Бухгалтер детского сада Экибастуза присвоила более 17 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".

"В июне текущего года в Экибастузе бухгалтер Центра эстетического развития ясли-сад №15 Аскарова Д. А. сформировала заведомо ложный список работников для начисления заработной платы, а деньги в размере 17,4 миллиона тенге перевела на личный счёт", - сообщили в пресс-службе департамента экономических расследований по Павлодарской области.

Похищенные деньги Аскарова Д. А. вложила в мошенническую программу "Дополнительный доход от Мухтара Джакишева", рекламу которой она увидела в социальной сети Instagram. Суть программы заключалась в том, что вложенные деньги направлялись якобы на развитие нефтегазового сектора с обещанием крупной прибыли.

Экибастузский городской суд, учитывая возмещение ущерба и признание вины, назначил Аскаровой наказание в виде шести лет условно с лишением права заниматься бухгалтерской деятельностью сроком на пять лет", - сообщили в ДЭР.