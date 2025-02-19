Прокуратура Кызылординской области выявила факт хищения бюджетных средств в областном центре дополнительного образования "Дарын", передаёт BaigeNews.kz.

Как показал анализ законности расходования бюджета, главный бухгалтер учреждения незаконно перечислял на свой личный счёт 50 млн тенге, предназначенные для командировочных расходов и заработной платы сотрудников.

По данному факту прокуратура зарегистрировала уголовное дело по п.2) ч.4 ст.189 УК РК ("Присвоение или растрата в особо крупном размере").

Расследование продолжается.