  • 19 Февраля, 11:48
  • BAIGENEWS

Бухгалтер "Дарына" украл 50 млн тенге в Кызылорде

Переводил деньги на свой счёт.

Сегодня, 11:10
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 11:10
Сегодня, 11:10
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Фото: Unsplash

Прокуратура Кызылординской области выявила факт хищения бюджетных средств в областном центре дополнительного образования "Дарын", передаёт BaigeNews.kz.

Как показал анализ законности расходования бюджета, главный бухгалтер учреждения незаконно перечислял на свой личный счёт 50 млн тенге, предназначенные для командировочных расходов и заработной платы сотрудников.

По данному факту прокуратура зарегистрировала уголовное дело по п.2) ч.4 ст.189 УК РК ("Присвоение или растрата в особо крупном размере").

Расследование продолжается.

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