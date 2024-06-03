Бухгалтер акимата в Карагандинской области попалась на мошенничестве
Сегодня, 11:14
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Сегодня, 11:14Сегодня, 11:14
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Прокуратурой Осакаровского района установлено, что бывший бухгалтер аппарата акима поселка Молодежный в период с 2022 по 2023 год необоснованно начислила себе заработную плату на общую сумму свыше 5 млн тенге, передаёт BaigeNews со ссылкой на прокуратуру Карагандинской области.
По факту мошенничества прокуратурой зарегистрировано уголовное дело.
"Приговором Осакаровского районного суда бывший бухгалтер аппарата акима поселка Молодежный признана виновной и приговорена к 3 годам 6 месяцам ограничения свободы. Ущерб государству полностью погашен", - говорится в сообщении надзорного органа.
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