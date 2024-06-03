Бухгалтер акимата в Карагандинской области попалась на мошенничестве

Прокуратурой Осакаровского района установлено, что бывший бухгалтер аппарата акима поселка Молодежный в период с 2022 по 2023 год необоснованно начислила себе заработную плату на общую сумму свыше 5 млн тенге, передаёт BaigeNews со ссылкой на прокуратуру Карагандинской области.

По факту мошенничества прокуратурой зарегистрировано уголовное дело.