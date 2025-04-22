В 2025 году Ассамблея народа Казахстана отмечает своё 30-летие. Ожидается, что предстоящая XXXIV сессия АНК станет не только итоговой, но и стратегической – в новых условиях, с новыми вызовами. О ключевых ожиданиях и повестке рассказала Айгуль Садвокасова – заместитель директора Института прикладных этнополитических исследований, председатель Научно-экспертного совета АНК. Подробнее – в материале BaigeNews.kz.

По мнению Айгуль Садвокасовой, XXXIV сессия АНК, посвящённая 30-летию со дня её создания, может стать не просто знаковым событием, а поводом задуматься о проделанной работе и о том, что нужно делать дальше.

По словам спикера, Ассамблея создавалась для укрепления мира и согласия между этносами, и сейчас она подходит к новому этапу – времени перемен и адаптации к современным условиям.

"Будут озвучены итоги, достигнутые за три десятилетия. Важно понять, какие механизмы Ассамблеи оказались жизнеспособными. С момента основания она прошла большой путь – через смену политических эпох и исторические вызовы. Главная её миссия заключалась в одном: сохранить мир, согласие, не допустить конфронтаций", - подчеркнула Айгуль Садвакасова.

По словам Садвокасовой, Казахстану удалось избежать трагического сценария, который охватил немало постсоветских стран.

"Мы получили в наследство от СССР очень сложную, многосоставную этническую структуру. В 90-е годы, когда происходили столкновения и конфликты по этническому признаку в других государствах, Казахстан сохранил баланс", - пояснила Айгуль Садвакасова.

Поэтому эксперт уверена, что сама суть Ассамблеи остаётся актуальной, но условия работы кардинально изменились.

"Сегодня мы живём в эпоху открытого информационного пространства, в условиях цифровой среды, где формируется другое мышление. При этом сохраняется задача укрепления национального единства. Ассамблея теперь должна адаптироваться к этим реалиям – это и есть её точка роста", - отметила Айгуль Садвокасова.

Таким образом, в контексте современности особое внимание уделяется воспитанию нового поколения.

"Очень важно, чтобы молодёжь воспринимала Ассамблею как современную площадку для диалога, воспитания и общественной активности. С этой целью активно работают Советы матерей, аксакалов, этнокультурные объединения и, конечно, научно-экспертные сообщества", - поделилась Айгуль Садвакасова.

По словам эксперта, ключевым вектором на ближайшее время является усиление научно-аналитического сопровождения процессов, связанных с единством и межэтническими отношениями в стране.

"Сегодня нельзя опираться только на интуицию или традиции. Необходим научный подход. Президент Касым-Жомарт Токаев подчёркивает, что решения должны приниматься на основе научных данных. Это сильный шаг к обновлению. Молодые исследователи владеют современными инструментами анализа, и в сочетании с опытом старшего поколения мы получаем сильную синергию. Это и есть модель преемственности, на которую должна опираться государственная политика в сфере общественного согласия", - рассказала Садвокасова.

Очередная сессия Ассамблеи народа Казахстана, по словам Айгуль Садвокасовой, может стать отправной точкой для запуска новых инициатив, актуальных для современной общественно-политической повестки.

Среди приоритетных направлений она выделяет укрепление гражданского общества на базе АНК, поддержку молодёжных и научных проектов, а также развитие казахского языка как основного средства межэтнического общения.

"Мы ждём, что в рамках сессии будут озвучены практические меры, которые помогут Ассамблее быть не только символом согласия, но и инструментом устойчивого развития общества", - подытожила Айгуль Садвокасова.

Важно также продолжать работу по интеграции представителей разных этносов в единое культурное и информационное пространство страны. Все эти шаги, как отмечает эксперт, будут способствовать укреплению национального единства и гармонии.