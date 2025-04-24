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Будут обозначены приоритеты на будущее — член Ассамблеи народа о сессии

Сегодня, 10:41
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BaigeNews.kz Сегодня, 10:41
Сегодня, 10:41
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Фото: BaigeNews.kz

Председатель ОО "Русская община Северо-Казахстанской области" Елена Семидоцких прокомментировала проведение XXXIV сессии Ассамблеи народа Казахстана, передает BaigeNews.kz.

"Сессия сегодня особенная — праздничная. Мы отмечаем 30-летие, значимую дату для всех нас. Конечно, на повестке дня — подведение итогов за эти годы, обсуждение достигнутого. И, безусловно, будут обозначены приоритеты на будущее. Ожидается акцент на развитие молодежной политики и активизацию работы с молодежью.

Что касается подготовки к Ассамблее — мы прибыли в составе большой делегации из 37 человек. В её состав входят председатели этнокультурных объединений, руководители структурных подразделений и руководство области. Мы приехали сплочённой, дружной командой, с большими надеждами и ожиданиями от предстоящей сессии", - сказала участник Ассамблеи.

Елена Семидоцких рассказывает, что на базе Дома дружбы в регионе работает клуб, где каждый желающий может бесплатно изучать государственный язык. Программа регулярно обновляется, группы постоянно пополняются.

"Лично я также занимаюсь с преподавателем индивидуально. Кроме того, мы планируем организовать летний клуб, ведь интерес к изучению государственного языка растёт. И это радует: учить язык стремятся не только молодежь, но и представители старшего поколения", - говорит Елена Семидоцких.

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