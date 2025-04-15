Будут ли в Казахстане внедрять страхование жилья от паводков
Сегодня, 12:51
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Сегодня, 12:51Сегодня, 12:51
50Фото: BaigeNews.kz
Вице-министр по чрезвычайным ситуациям Кеген Турсынбаев прокомментировал вопрос о страховании жилья в регионах с высокой опасностью паводков, передает BaigeNews.kz.
Он сообщил, что вопрос обсуждается.
"Рабочая группа создана, изучается международный опыт, потому что это достаточно сложный вопрос. Поэтому пока 100 процентов то, что будет страхование, еще нет", - сказал вице-министр на бринфиге.
На заседании правительства назвали регионы, которые находятся в зоне риска из-за паводков.
Ранее мы сообщали, что пик половодья уже пройден в трёх регионах страны. К слову, более 1400 человек задействованы в противопаводковых мероприятиях в Казахстане.
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