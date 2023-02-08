Будут ли в Казахстане снижать пенсионный возраст женщин за рождение детей

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Премьер-министр Алихан Смаилов ответил на запрос бывшего депутата мажилиса Аманжана Жамалова, который предложил снизить возраст выхода на пенсию для женщин с детьми, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт парламента.

Жамалов предлагал уменьшать возраст выхода на пенсию женщинам за рождение каждого ребёнка на два года, но не более чем на 10 лет.

В своём ответе премьер сообщил, что в Казахстане действует трехуровневая пенсионная система, включающая базовый, солидарный и накопительный пенсионные компоненты, размер которых определяется исходя из трудового стажа. При этом для женщин предусматриваются льготы по исчислению стажа с учётом особенностей их трудовой деятельности (перерывы на рождение и уход за детьми).

"Так, в трудовой стаж женщин при назначении пенсионных выплат засчитывается время ухода неработающей матери за малолетними детьми (до достижения каждым ребёнком возраста трёх лет в пределах 12 лет в общей сложности). Также в целях обеспечения непрерывности участия в накопительной пенсионной системе работающих женщин, находящихся в декретных отпусках, с 2014 года из республиканского бюджета производится субсидирование обязательных пенсионных взносов", — сообщил Смаилов.

Он уточнил, что по поручению главы государства с 2023 года период ухода за ребёнком продлён с одного до полутора лет.