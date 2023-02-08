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  • Будут ли в Казахстане снижать пенсионный возраст женщин за рождение детей
pixabay.com Сегодня, 14:36
361
Сегодня, 14:36
361
Фото: pixabay.com

Будут ли в Казахстане снижать пенсионный возраст женщин за рождение детей

Премьер-министр Алихан Смаилов ответил на запрос бывшего депутата мажилиса Аманжана Жамалова, который предложил снизить возраст выхода на пенсию для женщин с детьми, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт парламента.

Жамалов предлагал уменьшать возраст выхода на пенсию женщинам за рождение каждого ребёнка на два года, но не более чем на 10 лет.

В своём ответе премьер сообщил, что в Казахстане действует трехуровневая пенсионная система, включающая базовый, солидарный и накопительный пенсионные компоненты, размер которых определяется исходя из трудового стажа. При этом для женщин предусматриваются льготы по исчислению стажа с учётом особенностей их трудовой деятельности (перерывы на рождение и уход за детьми).

"Так, в трудовой стаж женщин при назначении пенсионных выплат засчитывается время ухода неработающей матери за малолетними детьми (до достижения каждым ребёнком возраста трёх лет в пределах 12 лет в общей сложности). Также в целях обеспечения непрерывности участия в накопительной пенсионной системе работающих женщин, находящихся в декретных отпусках, с 2014 года из республиканского бюджета производится субсидирование обязательных пенсионных взносов", — сообщил Смаилов.

Он уточнил, что по поручению главы государства с 2023 года период ухода за ребёнком продлён с одного до полутора лет. 

"Снижение пенсионного возраста для женщин за рождение каждого ребёнка на два года в условиях функционирования накопительной пенсионной системы не позволит обеспечить их адекватными пенсионными выплатами в будущем. Кроме того, в соответствии с Посланием главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2022 года "Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество" повышение пенсионного возраста женщин с 2023 года приостановлено до 2028 года на уровне 61 года", — ответил на запрос премьер.

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#пенсионный возраст #женщины #Мажилис #Премьер-министр
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:36
361
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