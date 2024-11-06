Будут ли в Казахстане снижать пенсионный возраст для родителей детей с инвалидностью?

Понизят ли пенсионный возраст для родителей детей с инвалидностью, рассказала министр труда и социальной защиты населения, передает BaigeNews.kz.

Отвечая на вопросы журналистов на брифинге в Правительстве, Светлана Жакупова отметила, что это вопрос понижения пенсионного возраста для родителей людей с особыми потребностями.

"Вопрос на повестке дня стоит. Мы каждый раз на Координационном совете поднимаем его, поэтому сейчас решения нет, что именно этим мамам будет возраст понижен и они будут получать. Многодетные мамы у нас сегодня в 53 года выходят", - рассказала министр.

Напомним, сегодня на заседании правительства Светлана Жакупова рассказала, сколько в Казахстане живут людей с той или иной формой инвалидности. Среди лиц старше 18 лет в основном преобладают психические расстройства, болезни системы кровообращения, травмы всех локализаций. В то время как у детей больше всего наблюдаются заболевания нервной системы, врожденные пороки развития и психические расстройства.