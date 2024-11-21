Будут ли в Казахстане проводить аудит благотворительных фондов?

Председатель Высшей аудиторской палаты РК Алихан Смаилов сообщил, что ВАП не имеет компетенции проверять благотворительные фонды. При этом в Мажилисе рассматривают поправки о внесении дополнительных компетенций, которые позволят проводить аудит в небюджетных организациях. Об этом он рассказал в кулуарах Сената Парламента РК, передает BaigeNews.kz.

"Высшая аудиторская палата не наделена компетенцией проверять благотворительные фонды. Высшая аудиторская палата осуществляет аудит использования государственных бюджетных средств, а также государственных активов в государственных организациях и в квазигосударственных учреждениях. Вместе тем сейчас в рамках нового бюджетного кодекса, который рассматривается в Мажилисе Парламента, мы предложили внести дополнительные нормы, которые наделяли бы компетенцией Высшую аудиторскую палату по аудиту небюджетных фондов, которые созданы с участием государства либо которым переданы определённые функции государства. И тогда у Высшей аудиторской палаты появится возможность проверять небюджетные фонды", - пояснил он.

Напомним, что Перизат Кайрат подозревают в хищении свыше 1,5 млрд тенге, собранных для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков. Кроме того, её также подозревают в присвоении средств, предназначенных для оказания гуманитарной помощи жителям Палестины.

Ранее BaigeNews.kz писал, что известно о Перизат Кайрат. В 2020 году она участвовала в выборах в партию Nur Otan. Перизат также является обладательницей ряда госнаград.