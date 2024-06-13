Будут ли у казахстанцев отбирать детей за строгое воспитание: эксперты разъяснили нормы нового закона

Защита фундаментальных прав женщин и детей является одним из приоритетов государственной политики и постоянно находится в центре внимания Главы государства. По инициативе президента с 2019 года ужесточена уголовная ответственность за преступления против половой неприкосновенности женщин и детей, торговли людьми. В 2023 году Главой государства поручено ужесточить наказание за любые проявления семейно-бытового насилия. В апреле текущего года Касым-Жомарт Токаев подписал закон по вопросам обеспечения защиты прав женщин и безопасности детей. Уже 15 июня закон вступит в силу. Законопроект вызвал большой резонанс и был встречен одобрением со стороны общества. Однако была и критика в его адрес. В частности, бытует мнение, что документ якобы будет способствовать отъему детей у законопослушных казахстанцев. Корреспондент BaigeNews.kz разбиралась в этом аспекте данного законопроекта.

Различные фейки, связанные с нормами закона, начали распространяться параллельно с обсуждением документа в Парламенте. Говорили, что детей будут насильно тестировать психологи, разрешат однополые браки среди женщин и так далее. Но наиболее широкое распространение получили слухи о том, что после принятия закона казахстанцев будут массово лишать родительских прав. По мере появления слухов в соцсетях с опровержением выступали и депутаты, и правозащитники, и представители госорганов. Однако по сей день в непринужденных беседах в автобусе или во дворе можно услышать: "А вы знаете, теперь за каждый шлепок детей будут в детдом забирать".

Детей отбирать не будут

Правозащитник Халида Ажигулова заверила, что эта информация является ложной. По ее словам, в законопроекте не предусмотрена ни одна норма по изъятию детей из семьи.

"Процедуры отобрания детей и лишения родительских прав в Казахстане уже давно действуют согласно Кодексу о браке (супружестве) и семье 2011 года. По новому закону никаких норм по отобранию детей нет. То, что по новому закону якобы будут отбирать детей и лишать родительских прав - на самом деле это серьезное распространение ложной информации. Очень жаль, что люди, которые такую ложную информацию распространяют, сами законы не читают, не слушают официальные комментарии госорганов, а прислушиваются к непонятным псевдоэкспертам, которые сами не являются ни разработчиками, ни грамотными юристами", - сказала юрист.

Халида Ажигулова рассказала, в каких случаях детей забирают из семей.

"К сожалению, есть недобросовестные родители, которые безответственно относятся к своим родительским обязанностям. Мало этого, они еще порой подвергают своих детей опасности. Мы читаем в СМИ об ужасных ситуациях, об истязаниях детей, о сексуальном насилии над детьми, когда детей насилуют годами родители или близкие родственники, а родители закрывают глаза на эти чудовищные преступления в отношении своих детей. Именно для таких ситуаций и существуют процедуры отобрания детей, лишения родительских прав. Потому что ребенку элементарно небезопасно находиться в таких семьях, с такими родителями", - сказала правозащитник.

К каждому делу – индивидуальный подход

Председатель "Союза отцов" Максутбек Айтмаганбет отмечает, что лишение родительских прав это очень долгий процесс. Нет такого, чтобы это решилось за один или два месяца. Будучи в составе комиссии по делам несовершеннолетних при акимате, глава Союза отцов уже несколько лет принимает участие в рассмотрении дел по лишению родительских прав.

"Такая комиссия есть в каждой области при каждом акимате. В первую очередь в неё входят сотрудники самого акимата, секретарь национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике, специалисты управления образования, внутренней политики, а также разные некоммерческие организации, которые работают в сфере прав детей, семьи и молодежи. Будучи в этой комиссии я точно могу сказать, что мы рассматривали такие дела. Это и раньше было. До закона", - пояснил он.

Сам процесс рассмотрения дела длится от трех до шести месяцев, может доходить и до года. Это очень долгий, скрупулёзный процесс, каждый случай рассматривается отдельно и обязательно с участием самого ребенка.

"Когда рассматривают данное дело, обязательно участвуют представители управления внутренних дел, учителя, психологи со школы, родственники, бабушки, дедушки. Нет такого, чтобы сразу лишили родительских прав. Во-первых, дается предписание. Дается время на исправление, чтобы родители, которые имеют алкогольную зависимость, прошли реабилитацию. Потом идет рассмотрение. Где-то три месяца или полгода, обязательно все контролируется", - сказал Максутбек Айтмаганбет.

При этом если через полгода или год выясняется, что родители абсолютно не следят за своими детьми, безопасность их детей не обеспечивается, то комиссии придётся принять меры в их отношении. Дело направляется в суд, где решают, что делать с родительскими правами. Даже в этом случае в первую очередь детей передают ближайшим родственникам, например, бабушке или дедушке. Если ближайших родственников нет, то временно передают в детские дома. Это будет считаться временным лишением родительских прав.

Даже если лишили прав родителя, который не отвечал за безопасность детей, он всегда имеет право восстановиться в правах родителей. Это ему позволяет закон. Нет такого, что его лишили прав раз и навсегда.

Когда лишают родительских прав?

Максутбек Айтмаганбет рассказал, в каких случаях комиссия лишает родительских прав. В первую очередь, если родители на самом деле не отвечают за безопасность своих детей. Когда они употребляют алкоголь, наркотики, страдают лудоманией. Если у детей нет элементарной возможности во время есть, нет места жительства. Не обеспечиваются требования к безопасности. Вот тогда только комиссия рассматривает данное дело.

"Бывали случаи, когда мы видим, что на самом деле ребенок голодный, болеет, не имеет нормальной одежды. Бывало, что родители не давали ключи от квартиры, дети не могли зимой домой зайти. Это все рассматривается комисионно. Бывали случаи, что ребенку 13 лет, а он ни разу в школу не ходил. Его держали как рабочую силу, он работал на базаре. Были случаи, что у детей не было документов. В этом случае комиссия помогала восстановить документы", - поведал он.

За время своей общественной деятельности Максутбек Айтмаганбет сталкивался с разными случаями лишения родительских прав. Он рассказывает, что ситуации очень индивидуальные, не бывает одинаковых случаев. К примеру, в одном регионе был случай, когда девочку воспитывала наркозависимая мама. К этой матери приходили друзья-собутыльники. Особенно мужского пола. С девочкой могло, что угодно случиться. Тогда мать лишили прав. Но у этой истории счастливый конец. Девочку не отправили в детский дом. Нашелся отец, который взял на попечительство своего ребенка.

Ещё один пример - мать била своего ребенка, неделями могла не кормить его. Ребенок заболел. Комиссия дала время матери на исправление, но она не воспользовалась этим шансом, а продолжала употреблять алкоголь и не лечилась. Ей было без разницы на своего ребенка. Однажды его избили соседские дети. Ребенок был в ужасном состоянии. Тогда эту мать лишили родительских прав.

По словам эксперта, именно в таких крайних случаях, когда безопасность ребенка важна, его забирают из семьи. Безосновательно никого родительских прав не лишают.

В целом Максутбек Айтмаганбет доволен, что в стране принимается такой важный и нужный закон. Ведь в последнее время люди начали пренебрегать безопасностью детей.

"За последние 3-5 лет было много случаев, когда детей оставляли одних дома и с ними что-то случалось. Тот же случай, когда пятеро детей сгорели заживо. Сколько у нас было случаев, когда детей запирали дома, они с окна выпадали. Сколько случаев было, когда детей отправляли в магазин и ребенок терялся. У нас есть случай, когда ребенок упал в колодец, его не могли найти, он там умер. Сейчас начался купальный сезон. Часто тонут те дети, за которыми не смотрят. Ответственность за детей в первую очередь несут родители", - сказал эксперт.

Максутбек Айтмаганбет сетует на то, что в большинстве случаев дети до сих пор не знают правил дорожного движения. А родители даже не знают, как спасать детей в чрезвычайных ситуациях. Если ребенок вышел в окно, люди просто смотрят или снимают на телефон. Никто из них никуда не звонит. В первую очередь всегда нужно звонить в полицию, уже полиция сообщает в КСК и ближайшее пожарное депо.

Детство нельзя пускать на самотёк

Руководитель "Центра поддержки женщин и детей" Анна Рыль также не согласна с тем, что новый закон массово лишит всех родительских прав. Она напомнила, что вопрос изъятия детей не менялся в нашей стране с 2011 года. При этом нет такого, чтобы приехали, забрали ребенка и сразу лишили прав. Если есть непосредственная угроза жизни и здоровью ребенка, тогда он сотрудниками полиции временно размещается в центре адаптации несовершеннолетних.

"Наоборот, мы видим, что ребенка надо бы изъять, но все время родителям дают поблажки. Я все время говорю, дают шансы родителям, но не дают шансы детям. Вот, например, родители выпивают, систематически избивают детей, дети ходят в синяках, неухоженные. Приезжает сначала полиция, проводят проверку. Если родители находятся в состоянии алкогольного опьянения, дети могут быть размещены в центр адаптации несовершеннолетних. Когда родители протрезвеют, они забирают детей. Потом будет административное дело по вопросу ненадлежащего отношения к детям. Дело рассмотрит сначала Комиссия, родителей просто предупредят, потом только направляют в суд. Если все не прекращается, то будет ограничение в правах на шесть месяцев. Только после этого лишение. В отношении взрослых детей, когда сам ребенок признает, что в отношении него применялось насилие, родители могут быть лишены прав сразу", - рассказала Анна Рыль.

Глава Центра поддержки женщин и детей рассказывает, что, когда неблагополучных родителей предупреждают, что в следующий раз за побои ребенка их лишат прав, они начинают бить ребенка тихо. Продолжают пить и вести свой образ жизни. Некоторые из них оперируют тем, что ребенок аутист и ничего не понимает. Анна Рыль считает, что в любом случае виноваты сами родители. Ведь, как правило, психологически запущенными дети становятся, если ими не занимаются.

"Если ребенка не начинать учить говорить в год, а в два года не учить цветам и названиям животных, в пять лет у него укрепится психологическая запущенность. Потому что 70% развития мозга идет до 5 лет. Если к 7 годам мы получаем педагогически запущенного ребенка, то этот ребенок будет плохо учиться в школе. Плюс он отзеркалит то негативное поведение, которое видит у родителей. Вы получите неблагополучного ребенка", - сказала она.

При этом она отмечает, что даже аутистичного ребенка можно воспитывать по-иному.

"Не применять физическое насилие. Да он может быть шумным, но шумный ребенок это одно, а орущие родители это другое. Это разные вещи. Ребенок, который рыдает, тоже совсем другое. Здесь просто произошла манипуляция сознанием", - говорит она.

Анна Рыль считает, что не нужно потакать пьющим или наркозависимым родителям. Нужно помочь им пролечиться и тогда они не пойдут на преступления против своих детей.

Она считает, что контроль в отношении таких семей нужен и закон станет действенным инструментом в решении проблем детского насилия.

"Судя по тому, что сейчас находят усыновленных детей, которых заставляли пить мочу и есть кошек, или работать на фермах, наверное, у нас было мало контроля в отношении детей, и родных, и не родных. Детство – это не та вещь, которую нужно пускать на самотек", - сказала Анна Рыль.

Насилие в отношении детей не допустимо

Правозащитник Халида Ажигулова напомнила, что в Казахстане придерживаются гуманного воспитания детей.

"Некоторые родители безответственно относятся к своим родительским обязанностям. Они не хотят заниматься самообразованием, не читают книги или онлайн ресурсы по воспитанию детей, по гуманному и ответственному родительству. Научными исследованиями уже давно доказано, что нельзя применять насилие в отношении детей в качестве воспитательной меры. Когда-то насилие в отношении детей широко применялось. Еще 100 лет назад детей в школе розгами били в качестве наказания. Но наука доказала, что телесные наказания являются негуманными и нецелесообразными формами воспитания детей. Поэтому сейчас во всех цивилизованных странах полностью запрещена любая форма телесного наказания детей в школах, в том числе и в Казахстане", - сказала правозащитник.

Она добавила, что в семье также не разрешено применение телесных наказаний и физического насилия над детьми. Потому что насилие не помогает в обучении. Наоборот, насилие оставляет серьезные психологические травмы у детей. Поэтому родителям никогда нельзя использовать насилие в отношении детей. Но, к сожалению, некоторые родители этого не понимают. Халида Ажигулова надеется, что уголовная ответственность за физическое насилие над детьми заставит таких недобросовестных родителей пересмотреть свое поведение и воздержаться от насилия над своими же детьми.

Если учителя в школе видят признаки насилия над ребенком, они тут же должны сообщить в полицию. Инспектор по делам несовершеннолетних обязан будет возбудить уголовное дело.

Если насилие совершают учителя, воспитатели, их также будут привлекать к уголовной ответственности. Раньше их просто увольняли, и они устраивались в другое место. Благодаря новому закону они не смогут уйти от ответственности. Потому что дело будет возбуждаться без заявления, а по факту выявления насилия над воспитанниками.

Дети и родители вправе обратиться по номеру 111. Это официальный номер поддержки детей от насилия.

Халида Ажигулова поделилась своими рекомендациями по воспитанию детей.