Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев сообщил о мерах, предпринимаемых для регулирования численности сайги в Казахстане, передает BaigeNews.kz.

По его словам, ведомство провело встречу с представителями науки, а также экспертами, которые специализируются по сайгакам.

"Требуется время, чтобы наука еще раз посмотрела и изучила все обязательства, приняла решение, что делать дальше. Или действительно регулировать, или принять какие-то другие меры. Понятно, на сегодня мы видим налицо конфликт с человеком, человеческой деятельностью. Второе, мы видим уязвимость в части эпизоотии. Здесь нужно очень взвешенное решение", - сказал министр на брифинге в правительстве.

Решение, по его словам, будет принято в этом году.

На вопрос каким образом ведомство планирует регулировать численность животных, он ответил, что не исключается отстрел.

Ранее BaigeNews.kz писал о том, какие меры предпринимаются в Казахстане для сохранению сайгаков.