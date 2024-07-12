Будут ли менять купюры номиналом в две и тысячу тенге
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Председатель Национального банка Тимур Сулейменов высказался о новых купюрах номиналом в 5 и 10 тысяч тенге, передаёт BaigeNews.kz.
Журналисты поинтересовались, поступали ли жалобы от людей и были ли у них подозрения, что им дали фальшивые купюры.
"Нет, вроде бы, все нормально. Там прежде чем запустить в оборот, очень много работы делается как раз на эту тему - там обучаются сотрудники банков, банкоматы перенастраиваются под новые купюры. Вся эта работа была проведена, поэтому к нам не приходило жалоб, замечаний", - заверил Тимур Сулейменов.
По его словам, новые банкноты уже начали выдавать в банкоматах.
"Какая на очереди купюра? Все следующие. Насколько помню, там не по купюрам мы пойдем, а по всей линейке сразу. То есть 5-10 зашла, и остальные пойдут и 1-2 тысячи. Давайте с банкнотами разберемся, потом посмотрим, что делать с монетами", - призвал глава Нацбанка.
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